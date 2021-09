HOLZBAU Generationenwechsel: Tobias Koster übernimmt Arnegger «Holzwelten» von seinem Vater Die Koster AG Holzwelten in Arnegg hat die Hand gewechselt, bleibt aber in der Familie: Firmengründer Jakob Koster hat die Verantwortung seinem Sohn Tobias übergeben. Neuerdings erforscht Koster mit der Empa einen Pilz, der das Holz brhandelt.

Haben die Nachfolge familienintern geregelt (von links): Jakob und Sigrun Koster und Sohn Tobias Koster. Bild: PD/Frosan vun Gunten

Nach 34 Jahren als Gründer und Verantwortlicher der Koster AG Holzwelten in Arnegg hat Jakob Koster die Führung an seinen Sohn Tobias Koster übergeben. Wie es in der Mitteilung heisst, bleibt die Firma aus Arnegg weiterhin ein Familienunternehmen. Die Übergabe erfolgte formell bereits per 1. Juli 2021; nun werden sämtliche Kunden und Partner informiert. Schreinermeister Tobias Koster sagt:

«Meinem Vater waren tragende Beziehungen zu Kunden, Mitarbeitenden und Lieferanten wichtig. Das will auch ich so weiterführen.»

Auch Sigrun Koster, die Frau von Jakob Koster, tritt kürzer: Sie übergibt den Bereich Finanzen, wird aber weiter das Personalwesen betreuen. Jakob Koster bleibt dem Betrieb vorerst erhalten: Im Bereich der betrieblichen Weiterentwicklung und als Verwaltungsrat steht er Tobias Koster weiter zu Seite.

Ein Pilz und natürlich gekrümmte Bretter

Aktuellste Entwicklung sei die Erforschung eines speziellen Pilzes, der im Holz eine unverwechselbare Marmorierung entstehen lasse. Es handelt sich dabei um ein Projekt in Zusammenarbeit mit der Empa St.Gallen. Eine weitere Spezialität sind die Produkte unter dem Label «Bogengut», bei denen die natürliche Krümmung der Bretter den Massivholzmöbeln einen typischen Charakter verleiht.

Die Koster AG Holzwelten beschäftigt 60 Mitarbeitende, davon fünf Lehrlinge. Das Unternehmen wurde 1987 von Jakob Koster gegründet. 2017 übernahm die Koster AG Holzwelten die Lehmann Arnegg AG und deren Mitarbeitende.

Die Tätigkeitsgebiete Kosters umfassen zertifizierte Brandschutzprodukte und Aussentüren, Innenausbauten, versetzbare Elementtrennwände, Zimmerarbeiten mit Umnutzungen, Renovationen, Um- und Ersatzbauten, Servicearbeiten sowie das Massivholzprodukt «Bogengut».