HERBAMED Generationenwechsel bei der Herbamed in Bühler Gründer Christoph Züllig übergibt die Geschäftsführung des Unternehmens an Nicole Garabal-Trott. Die Aktienmehrheit geht an die Christoph-Züllig-Stiftung.

Eine Angestellte der Herbamed AG in Bühler füllt eine Tinktur in Gläser, um daraus Naturheilmittel herzustellen.

DANIEL AMMANN

Bei der Herbamed AG wird demnächst ein Generationenwechsel vollzogen. Firmengründer Christoph Züllig übergibt die Geschäftsleitung des Unternehmens per Ende September an die bisherige kaufmännische Leiterin Nicole Garabal-Trott. Die neue Geschäftsführerin ist sei 20 Jahren beim Unternehmen. Sie habe in dieser Zeit Einblick in alle Bereiche der Herbamed gewonnen und habe einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung des Unternehmens geleistet, heisst es in einer Mitteilung.

Nicole Garabal-Trott, Managing Director Herbamed

Christoph Züllig, der das Unternehmen 1983 gegründet hatte, bleibt als Verwaltungsratspräsident beim Unternehmen. Er werde auch einzelne exekutive Mandate übernehmen, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Da Züllig keine eigenen Erben habe, werde die Mehrheitsbeteiligung an der Gesellschaft an die Christoph Züllig Stiftung gehen. Damit sei ein starkes Fundament für die weitere Selbständigleit des Unternehmens gelegt. Der Verwaltungsrat wird zudem auf vier Mitglieder mit breitem Erfahrungsschatz.

Christoph Züllig, VR-Präsident Herbamed

Herbamed beliefert europaweit Hersteller von homöopathischen Medikamenten mit Urtinkturen. Dafür werden Heilpflanzen aus allen Kontinenten genutzt. Produziert wird das Sortiment in Bühler. Herbamed stellt auch eigene Arzneimittel her. Die Herbvamed AG hat heute 40 Mitarbeitende und exportiert in 50 Länder.