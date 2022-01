Halbleitersektor Haager VAT weiter auf Rekordkurs – Chipkrise befeuert den Geschäftsgang Der Vakuumhersteller aus dem Rheintal reitet auf einer Erfolgswelle. Die Auftragsbücher sind voll wie nie zuvor.

Am Hauptsitz der VAT Group wird in den kommenden Jahren kräftig investiert. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Der Auftrageingang bei der VAT steigt und steigt. Gemäss einem Communiqué, hat das Unternehmen aus dem Rheintal letztes Jahr 901 Millionen Franke umgesetzt, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 30 Prozent entspricht. Die eingegangenen Aufträge entsprechen 1,23 Milliarden Franken, was eine Steigerung um 69 Prozent bedeutet.

Das sogenannte «Book-to-bill-Verhältnis» lag, gemäss dem Finanzportal Moneycab, im vierten Quartal 2021 bei 1,7. Das heisst, pro umgesetztem Franken kamen Neuaufträge im Wert von 1,7 Franken rein. Bei VAT türmt sich mittlerweile ein Auftragsbestand von 461 Millionen Franken.

Halbleitersektor ist Treiber

Das Wachstums bei VAT ist dem Halbleitersektor geschuldet. Grund dafür ist, dass die weltweite Krise im Halbleiterbereich. Konzerne und Unternehmen investieren deshalb in neue Produktionsanlagen. Der Aufwind im Halbleitersektor zieht auch andere Geschäftsbereiche von VAT mit. Das Unternehmen schreibt, dass sich auch im Bereich Bildschirme und Solartechnik die Aussichten verbessern würden. Die starke Auftragsdynamik in diesem Bereich bestätige, dass die Talsohle des Zyklus in diesem Markt erreicht sei, heisst es in der Mitteilung.

Der gesteigerte Umsatz, der hohe Auftragseingang und die verbesserte Profitabilität schlagen sich auch auf das Betriebsergebnis nieder. Hier wird eine Steigerung um über 34 Prozent erwartet. Auch beim Cashflow wird ein Rekordwert erwartet. VAT spricht hier von gegen 194 Millionen Franken.

Investitionen gross geschrieben

Um die hohe Nachfrage am Markt befriedigen zu können wird bei der VAT viel Geld in die Hand genommen. Wie bereits in dieser Zeitung berichtet, will das Unternehmen bis 2024 160 Millionen Franken investieren. Damit soll unter anderem ein neues Innovationszentrums am Hauptsitz in Haag der Gemeinde Sennwald gebaut werden. Ausserdem wird der Standort in Malaysia ausgebaut.

Detaillierte Zahlen werden bei der Präsentation des Geschäftsergebnisses Anfang März präsentiert. Beim Ausblick erwartet VAT zunächst anhaltendes Wachstum. So werde das Unternehmen im ersten Quartal 2022 270 bis 280 Millionen Franken umsetzen, heisst es beim Konzern.