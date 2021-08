Halbjahreszahlen Geberit kann Gewinn und Umsatz kräftig steigern Der Schweizer Sanitärtechnikkonzern Geberit aus Rapperswil-Jona wächst im ersten Halbjahr 2021 weiter. Den Umsatz konnte das Unternehmen gegenüber dem Vorjahr um beinahe einen Viertel steigern.

Geberit konnte auch im Vergleich zu vor der Pandemie zulegen. PD

Von «ausserordentlich starken Resultaten», schreibt Geberit in einer Mitteilung zu den Halbjahresergebnissen. In Zahlen ausgedrückt ist dies unter anderem rund 1,83 Milliarden Franken Umsatz. Das ist 24,9 Prozent mehr als noch in der Vorjahresperiode. Es sind aber auch Aufholeffekte. Wie Geberit schreibt, ist etwa das Gewinnwachstum «auf den positiven Basiseffekt durch den Covid-19-bedingten Umsatzrückgang im Vorjahr zurückzuführen». Aber auch im Vergleich mit 2019 habe Geberit um mehr als 15 Prozent zulegen können.

Der Reingewinn der Firma beläuft sich für die ersten sechs Monate des laufenden Jahres auf 460 Millionen Franken. Auch das ist eine kräftige Steigerung: 2020 waren es noch 315 Millionen. «Die ausserordentlich guten Ergebnisse der letzten zwölf Monate zeigen, dass Geberit gestärkt aus dieser durch die Pandemie ausgelösten globalen Wirtschaftskrise hervorgeht und Marktanteile gewonnen hat», heisst es in der Mitteilung.

Die Geberit Gruppe beschäftigte Ende Juni 2021 weltweit 12’011 Mitarbeitende. Ende 2020 sind es noch 11’569 gewesen. Die Erhöhung ist im Wesentlichen auf temporäre personelle Anpassungen in den Bereichen Produktion und Logistik zur Bewältigung der hohen Nachfrage zurückzuführen, heisst es im Communiqué.

Investitionen in Sachanlagen

Im ersten Halbjahr hat Geberit ausserdem 54 Millionen Franken (2020: 55) in Sachanlagen investiert. Dies entspricht 2,9 Prozent des Nettoumsatzes. Der Hauptteil der Investitionen wurde für Kapazitätserweiterungen, für die Modernisierung und damit für die weitere Steigerung der Produktionseffizienz sowie für neue Produkte eingesetzt. Der Aufwand für Forschung und Entwicklung betrug demnach 39 Millionen Franken.

Der Sitz des Sanitär-Konzerns Geberit ist in Rapperswil-Jona. KEYSTONE

Nach wie vor sei aber vieles mit Unsicherheiten verbunden. So rechnet Geberit mit weiter steigenden Rohstoffpreisen. Trotzdem zeigt sich das Unternehmen für das laufende Jahr zuversichtlich. Die Unternehmensleitung geht deshalb für das Gesamtjahr 2021 von einem niedrigen zweistelligen Nettoumsatzwachstum aus. (bor/mg)