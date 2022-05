St.Galler Kantonalbank SGKB: Wechsel im Verwaltungsratspräsidium vollzogen – Gutzwiller’s Traum geht doch noch in Erfüllung Mit 3316 anwesenden Aktionärinnen und Aktionären war die Generalversammlung der St.Galler Kantonalbank (SGKB) eine der grössten Schweizer Aktionärsversammlungen des laufenden Jahres. Alle Anträge des Verwaltungsrats wurden genehmigt. Roland Ledergerber wurde als Präsident des Verwaltungsrats und Nachfolger von Thomas Gutzwiller gewählt.

Die Generalversammlung der St. Galler Kantonalbank hat in der Olma-Halle 9 in St. Gallen und online stattgefunden. Reto Martin

Sein Rücktritt war wegen der Alterslimite unausweichlich. Doch einen Traum hatte Thomas Gutzwiller, Verwaltungsratspräsident der St.Galler Kantonalbank, noch und dieser ist wahr geworden. Emotionen sollten nicht nur im Anschluss an die Generalversammlung (GV) der St.Galler Kantonalbank (SGKB) ausgelebt, sondern auch noch an der Versammlung ein Lied gesungen werden. Der Kinder- und Singschulchor der Musikschule St.Gallen hat ihm an seiner letzten GV diesen Wunsch erfüllt. 2006 war er in den Verwaltungsrat gewählt worden und seit 2013 dessen Präsident.

Nachdem Roland Ledergerber mit gut 97 Prozent der Stimmen zum neuen Verwaltungsratspräsidenten gewählt worden war, übergab Gutzwiller ihm in Form eines Aktienbuches den Stab. Ledergerber kennt die Bank seit 1998. Der aus dem thurgauischen Paradies stammende Banker ist zuletzt CEO und Verwaltungsrat der SGKB gewesen. Die Geschäftsführung hat er schon letztes Jahr an Christian Schmid übergeben.

Roland Ledergerber (rechts) folgt auf Thomas Gutzwiller als Präsident des Verwaltungsrates der SGKB. Reto Martin

An seine Seite in den Verwaltungsrat wurden gewählt: Manuel Ammann, Andrea Cornelius, Claudia Gietz Viehweger, Adrian Rüesch, Kurt Rüegg und Hans Wey. Zusammen mit dem ehemaligen Verwaltungsratspräsidenten hat auch der Kleinaktionär aus Effretikon, Willi Tschopp, angekündigt, sich künftig an der GV nicht mehr zu Wort melden zu wollen. Gutzwiller dankte es ihm mit einem Regenschirm der SGKB.

Gewirtschaftet hat die Bank 2021 erfolgreich. Mitverantwortlich für den Gewinn von 181 Millionen Franken war eine Zunahme des Vermögensverwaltungs- und Anlagegeschäfts in Höhe von 15 Prozent auf fast 56 Milliarden Franken.