Gute Aussichten Arbonia wird besser abschneiden als erwartet – Bauzulieferer profitiert vom Boom bei Renovationen Die Geschäfte laufen bei Arbonia. Gründe sind nach Angaben des Unternehmens ein vorteilhafter Produktemix und Investitionen die zu mehr Effizienz und besserer Produktivität geführt haben.

Am Hauptsitz der Arbonia in Arbon wird der aktuelle Geschäftsverlauf sehr positiv bewertet. PD

Nachdem das erste Halbjahr 2020, insbesondere das zweite Quartal, durch Effekte der Covid-19-Pandemie geprägt war, habe sich ab Juni eine merkliche Erholung in den meisten Absatzmärkten und Produktbereichen der Arbonia eingestellt, heisst es in einem Communiqué. Besonders stark war diese in den Heimmärkten Deutschland und Schweiz zu spüren. Die Arbonia konnte demnach nach der Aufhebung des Lockdowns im Sommer in vielen ihrer Märkte von den unverändert wirkenden Treibern der hohen Nachfrage nach Wohnraum in den Ballungszentren, des Renovierungsstaus und der staatlichen Förderprogramme zur energetischen Sanierung von Gebäuden profitieren. Dennoch werde die Arbonia den Corona bedingten Umsatzrückgang des ersten Halbjahres von minus 6,3 Prozent nur teilweise aufholen können. Organisch wird allerdings ein Umsatzwachstum erwartet.



Klimawandel kurbelt Geschäft an

Weiter schreibt Arbonia, dass die Niedrigzinspolitik der Zentralbanken und die neuen, massiven staatlichen Unterstützungsprogramme für die Wirtschaft dafür sorgen, dass Immobilien als Anlageklasse fast alternativlos bleiben. Ein weiterer Faktor, der sich im Verlauf der letzten Monate positiv auf das Geschäft der Arbonia ausgewirkt hat, sind die Ziele und Vorgaben des Green Deals der EU, die den Wandel zu energieeffizienten Wohn- und Gewerbeimmobilien nochmals beschleunigt haben.



Die Arbonia erwartet daher auch für das kommende Geschäftsjahr 2021 ein weiterhin positives Marktumfeld, vor allem im Wohnbau. Das Konzernergebnis 2020 Anfang März 2021 bekanntgegeben.