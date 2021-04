Grossauftrag Strom vom Bodensee nach Saudi-Arabien – Rolls-Royce Power Systems liefert Spezialenergieversorgung an die König-Abdullah-Universität Millionenauftrag aus dem Wüstenstaat. Um einen Stromausfall zu überbrücken, sorgt Rolls-Royce für Energie bei einem Supercomputer in Saudi-Arabien.

Die König- Abdullah-Universität für Wissenschaft und Technik PD

Rolls-Royce wird im Sommer dieses Jahres zwölf MTU Kinetic Power Packs an die König- Abdullah-Universität für Wissenschaft und Technik in Saudi-Arabien liefern. Das teilt das Unternehmen mit Sitz in Friedrichshafen mit. Die mit dynamischen rotierenden Akkumulatoren ausgestatteten Systeme werden demnach für eine saubere, kontrollierte und unterbrechungsfreie Stromversorgung der Supercomputing-Anlage und des Rechenzentrums der Universität eingesetzt und zwar als Rückgrat für die Energieversorgung.

Die König-Abdullah-Universität für Wissenschaft und Technik in Thuwal ist eine hochtechnisierte Universität. Sie verfügt über modernste Einrichtungen und eine der besten Supercomputing-Anlagen der Welt. Der bisherige Supercomputer Shaheen 2 wird derzeit durch die neueste und noch leistungsfähigere Supercomputing-Anlage ersetzt. Im Communiqué heisst es, dass die Anlage in Forschung und Entwicklung für wissenschaftliche Erkenntnisse eingesetzt werde.

Andreas Schell, CEO von Rolls-Royce Power Systems, erläutert gemäss dem Magazin DataCenter Insider, dass der Auftrag ein grosser Erfolg sei.

Andreas Schell, CEO von Rolls-Royce Power Systems PD

«Wir sind seit 2016 in Gesprächen mit dem Kunden.»

Gemeinsam mit einem Team in Dubai sei ein Komplettpaket auf die Beine gestellt worden. Nach Herstellerangaben hat der Auftrag ein Volumen im zweistelligen Millionenbereich.

Jedes der Notstromaggregate Kinetic Powerpack hat gemäss Rolls-Royce eine Leistung von 1,6 Megawatt und wird angetrieben von einem MTU-Dieselmotor vom Typ. Die Systeme zur unterbrechungsfreien Stromversorgung werden im belgischen Liège produziert, in den Vereinigten Arabischen Emiraten in Container verbaut und in Saudi-Arabien installiert. Sie sind ausgelegt auf Umgebungsbedingungen und Temperaturen von bis zu 50 Grad Celsius. Ende 2021 soll die Anlage in Betrieb genommen werden.

Diese Stromanlagen sind auch in schwierigen Umgebungsbedingungen einsetzbar. PD

Die Generatoren werden in zwei Gruppen mit je sechs Systemen aufgestellt, wobei je eines als Reserve zur Verfügung steht. Im Fall eines Stromausfalls treibt der sich ständig drehende, schwere elektromechanische Akkumulator den Generator an und überbrückt die wenigen Sekunden bis der mittlerweile gestartete Dieselmotor diese Aufgabe übernimmt.

Das Unternehmen hat gemäss DataCenter Insider bereits mehrere ähnliche Anlagen in die Region geliefert, unter anderem nach Jeddah in Saudi-Arabien sowie die Vereinigten Arabischen Emirate, Oman und Katar.