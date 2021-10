Gewinnverdichtung Mehr Gewinn pro Aktie: Huber+Suhner startet Aktienrückkauf Über einen Zeitraum von maximal drei Jahren will der Technologiekonzern bis zu 5 Prozent seiner Namenaktien zurückkaufen und vernichten.

Hauptsitz des Technologiekonzerns Huber+Suhner in Herisau. Bild: Christian Beutler/KEY

Am 29. Oktober 2021 startet Huber+Suhner sein acht Tage zuvor angekündigtes Aktienrückkaufprogramm. Der vorgesehene Rückkauf von bis zu 5 Prozent der Aktien über maximal drei Jahre entspricht einem Volumen von bis zu 1,01 Millionen Namenaktien. Deren gegenwärtiger Börsenwert beträgt rund 80 Millionen Franken.

Der Rückkauf der Papiere erfolgt über eine zweite Handelslinie an der Schweizer Börse SIX. Die Rückkaufpreise bilden sich in Anlehnung an die Kurse der auf der ersten Linie gehandelten Namenaktien. Zwecks Kapitalherabsetzung wird Huber+Suhners Verwaltungsrat dem Aktionariat die Vernichtung der zurückgekauften Aktien beantragen.

Das Unternehmen sieht sich handlungsfähig

«Dadurch kann eine nachhaltige Verdichtung des Gewinns pro Aktie erzielt werden», schreibt der Konzern. Dies, weil sich der Gewinn künftig auf weniger Aktien verteilt. Dank hoher Liquidität und starker Bilanz bleibe Huber+Suhner handlungsfähig für künftige Investitionen und Akquisitionen.

Mit der Durchführung des Aktienrückkaufprogramms ist die Zürcher Kantonalbank beauftragt. Grösste Aktionärinnen und Aktionäre Huber+Suhners sind die Ernst-Göhner-Stiftung mit 9,23 Prozent, Sylvia Hoffmann-Suhner mit 6,18 Prozent und die Huwa Finanz- und Beteiligungs AG der Erbengemeinschaft Hans Huber mit 3,25 Prozent. Die vormals grösste Aktionärin, die Herisauer Metrohm AG, hat im September 2021 ihre Beteiligung von 10,6 auf 0,6 Prozent abgebaut.