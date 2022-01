Gesundheitsindustrie Altstätter Coltene wächst und wird profitabler Eine gute Lieferfähigkeit und eine hohe Auslastung der Produktion hat der Rheintaler Coltene-Gruppe ein Umsatzwachstum um mehr als 12 Prozent auf knapp 280 Millionen Franken beschert.

Die börsenkotierte Coltene produziert Verbrauchsmaterialien und Kleingeräte für Zahnarztpraxen.Altstätten. PD

Zahnarztpraxen haben viel bestellt. Das brachte Coltene, einer internationalen Entwicklerin und Herstellerin von dentalen Verbrauchsmaterialien und Kleingeräten ein Umsatzplus von von 12,4 Prozent ein. Wie das Unternehmen weiter mitteilt, stieg dieser auf knapp 280 Millionen Franken an. Coltene teilt weiter mit, dass auch die Profitabilität gesteigert werden konnte.

Alle Märkte und Produktbereiche hätten sich gegenüber dem letzten Jahr erholt. Die 2021 erzielten Verkäufe in Höhe von 279 Millionen Franken würden auch über dem Wert von 2019 (274 Millionen Franken) liegen. Gegenüber 2019 betrug das um die Währungseffekte und den Verkauf der Vigodent bereinigte organische Wachstum damit gut 10 Prozent. Die Verkäufe lagen, laut Communiqué auch über dem Wert von 2019 mit gegen 274 Millionen Franken.

Logistikprobleme zeigen Wirkung

Coltene erwartet eine Marge beim Betriebsergebnis von cirka 15,7 Prozent. 2020 lag diese Marge bei 12,9 Prozent. Das längerfristige Ziel der Gruppe beträgt 15 Prozent. Wie es bei Coltene weiter heisst seien die Erträge trotz der Coronapandemie und Engpässen in den Logistikketten gesteigert worden. Das erste Halbjahr war demnach von Nachholeffekten geprägt. Hier wurde auch eine starke Umsatzzunahme erzielt. Im zweiten Semester sei die Nachfrage dann wieder etwas zurückgegangen. Zudem hätten sich dann auch die Engpässe in den Logistikketten ausgewirkt, was die Lieferfähigkeit teilweise beeinträchtigt habe.

Coltene teilte weiter noch Personalien mit. Seit Januar ist Paul Frey, «Vice President Sales & Marketing Communication North America», in die Gruppenleitung berufen worden. Er lebt in den USA und führt das grösste Marktgebiet der Gruppe aus seiner Heimat heraus. Der US-Amerikaner ist im Oktober 2021 zu Coltene gestossen. Markus Abderhalden ist seit Jahresbeginn neuer Finanzchef. Er wechselte von der DGS Gruppe zu Coltene, wo er zuletzt auch als Finanzchef tätig war.