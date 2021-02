Geschäftsgang Ostschweizer Wirtschaft leidet unter dem Gift der Unsicherheit – Trotzdem bessert sich die Lage Nach einer Phase der Erholung hat sich die Ostschweizer Wirtschaft auf tiefem Niveau stabilisiert. Allerdings spielt für die Erholung die Entwicklung der Pandemie eine entscheidende Rolle.

Das Räderwerk der Ostschweizer Wirtschaft kommt in Gang. Doch der Konjunkturmotor stottert immer wieder. Reto Martin

Geht es nach dem aktuellen Ostschweizer Konjunkturbericht, so keimt wieder leise Hoffnung für die Wirtschaft auf. Die Konjunkturlage habe sich gegen Ende 2020 stabilisiert. Doch blieben die Aussichten für die Ostschweizer Konjunktur zu Beginn des neuen Jahres verhalten, schreiben die Autoren. Nicht mehr alle Geschäftszweige seien gleichzeitig und in gleichem Masse von der Krise betroffen. Einige Branchen haben sich demnach an die neuen Herausforderungen angepasst.

Hoffen auf Impffortschritt

Die Aussichten hängen allerdings weiter von der unberechenbaren Entwicklung der Coronapandemie ab, insbesondere vom Impffortschritt. Eine sich allmählich erholende Weltwirtschaft dürfte sich auf die hiesigen, stark exportorientierten Unternehmen positiv auswirken, heisst es weiter. Die vom Konjunkturboard Ostschweiz neu lancierten Konjunkturindizes unterstreichen die Trends.

Alessandro Sgro, Chefökonom der IHK St.Gallen-Appenzell. PD

«Sowohl der Geschäftslageindikator als auch der Stimmungsbarometer für die Kernregion Ostschweiz haben sich seit dem Frühjahr stark verbessert und im neutralen respektive leicht negativen Bereich stabilisiert»,

sagt Alessandro Sgro, Chefökonom der IHK St.Gallen-Appenzell. Caroline Hilb, Leiterin Anlagestrategie und Analyse St.Galler Kantonalbank, ergänzt:

SGKB-Ökonomin Caroline Hilb Paraskevopoulos. Urs Bucher

«Die Aussichten für die Ostschweizer Unternehmen werden auch von den Zinsen und der Frankenentwicklung beeinflusst. Beides wirkt stabilisierend, weil die Zinsen tief bleiben und die SNB weiterhin auf den Franken schaut.»

Dennoch deutet beim Stimmungsbarometer ein Wert unter 100 insgesamt eine eher unterdurchschnittliche wirtschaftliche Entwicklung an. Denn als stark exportorientierte Wirtschaftsregion können sich die Ostschweizer Unternehmen den Entwicklungen der Weltwirtschaft nicht entziehen und sind auch Teil dieses internationalen Wettbewerbs. Während die Nachfrage aus Asien und Nordamerika stabil ist, spüren die Unternehmen die Konjunkturflaute in den wichtigsten europäischen Märkten. Eine vollständige Erholung der Wirtschaft benötigt noch längere Zeit.

Das Virus gibt den Takt vor

Das Konjunkturboard geht in seinem Basisszenario von wiederholt auftretenden Infektionsherden aus, welche begleitet sind von gesundheitspolizeilichen Einschränkungen und wirtschaftspolitischen Massnahmen sowie einem stetigen Impffortschritt. Den Takt werde das Coronavirus vorgeben. Die Unternehmen in der Kernregion Ostschweiz würden sich insgesamt erfreulicherweise robust sowie anpassungsfähig zeigen. Die Aussichten für die Ostschweizer Wirtschaft seien damit verhalten positiv. Die Ostschweizer Konjunktur werde im ersten und zweiten Quartal die Talsohle durchschreiten und spätestens im dritten Quartal 2021 von einem Nachholeffekt profitieren.

Die Geschäftslage in der Ostschweizer Bauwirtschaft ist gut und stützt damit auch die Konjunktur.

Bild: Urs Jaudas Urs Jaudas

In die gleiche Kerbe schlägt eine Firmenumfrage der Ostschweizer Industrie- und Handelskammern. Die Ostschweizer Unternehmen beurteilen demnach die Bedrohung durch das Coronavirus als ernst und kämpfen nach wie vor mit starken coronabedingten Erschwernissen. Die Mehrheit rechnet damit, dass die Erschwernisse weiter anhalten werden und ein spürbarer wirtschaftlicher Aufschwung noch länger Zeit benötigt.

«Das verarbeitende Gewerbe schätzt dabei die Geschäftsentwicklung leicht schlechter ein als der Dienstleistungsbereich. Allerdings existieren innerhalb der beiden Sektoren erhebliche Unterschiede»,

erklärt Alessandro Sgro, Chefökonom der IHK St.Gallen-Appenzell. Immerhin beurteilen trotz starker Erschwernisse vier von fünf der befragten Unternehmen die Geschäftsentwicklung im vierten Quartal 2020 als befriedigend oder gar als gut. Durchwegs als gut schätzen der Hoch- und Tiefbau sowie der Grosshandel die Geschäftsentwicklung ein. Im tertiären Sektor sind erwartungsgemäss Teile des Detailhandels negativ betroffen.