Genua-Katastrophe bremst private Finanzierungen In der Schweiz hatte das Modell öffentlich-privater Partnerschaften schon immer einen schweren Stand. Das Unglück von Genua macht die Skepsis nur noch grösser. Daniel Zulauf

Angehörige vor der staatlichen Trauerfeier für die Opfer des Brückeneinsturzes. (Bild: Luca Zennaro/Keystone (Genua, 18. August 2018))

Der tragische Zusammenbruch der Morandi-Autobahnbrücke in Genua wird auch in der Schweiz nicht ohne Folgen bleiben. Zu diesem Schluss gelangt Elisabeth Schneider-Schneiter, die seit fünf Jahren im Nationalrat als Präsidentin einer parlamentarischen Gruppe für öffentlich-private Partnerschaften (PPP) für mehr private Investitionen im Bereich staatlicher Infrastrukturprojekte lobbyiert. «PPP kommt in der Schweiz nicht zum Fliegen», sagt die basel-landschaftliche CVP-Politikerin mit Blick auf ihre eigenen Erfahrungen im Parlament.

Die Skepsis gegenüber dem Privatisierungsmodell ist hierzulande weit verbreitet, und mit der Katastrophe in der italienischen Hafenstadt dürfte sie noch zunehmen. «Der Unfall hat sicher einen Einfluss auf die Diskussion in unserem Land, zumal sich die Schweiz mit PPP bei zentralen Infrastrukturprojekten bekanntermassen schwertut», sagt Schneider-Schneiter. Die Juristin will einen direkten Vergleich zwischen Italien und der Schweiz zwar nicht gelten lassen. Sie glaubt, dass hierzulande bei grossen Infrastrukturvorhaben generell ein anderes Verständnis über die Frage der Sicherheit bestehe als in Italien. Dennoch werde das Misstrauen gegenüber privaten Investoren wohl auch in der Schweiz weiter wachsen, meint sie.

Können Private die Kosten senken?

Mehrfach hatte sich die Politikerin für eine private Mitfinanzierung der zweiten Gotthardröhre starkgemacht. Ihr letzter Vorstoss datiert vom März 2016. Im Abstimmungskampf seien Befürchtungen laut geworden, das Milliardenprojekt könnte dem Staat zu viele Mittel zur Finanzierung anderer dringlicher Vorhaben entziehen, begründete sie ihre Interpellation. Die Absage des Bundesrates kam postwendend, und sie klang nicht anders als frühere Antworten: «Der Bundesrat kommt in seinem Bericht vom 17. Dezember 2010 zur Sanierung des Gotthard-Strassentunnels und in der Auslegeordnung Strassenbenutzungsgebühren vom 27. Juni 2012 zum Schluss, dass eine PPP-Lösung für den Bereich der nationalen Strassenverkehrsinfrastrukturen nicht geeignet ist. Besonders gilt dies für den Gotthard-Strassentunnel, welcher eine verkehrspolitische Schlüsselrolle einnimmt. Der Bundesrat sieht deshalb weiterhin davon ab, PPP als mögliche Umsetzungsvariante zu prüfen.»

Eine Pflicht zur Prüfung alternativer Finanzierungsvarianten ist in der Finanzhaushaltsverordnung zwar schon seit 2006 festgeschrieben. Sie gilt aber nur, wenn eine PPP-Lösung über den gesamten Lebenszyklus eines Vorhabens günstiger ist als eine konventionelle Lösung. Diese Voraussetzung sei am Gotthard nicht gegeben, denn günstiger könne das Projekt grundsätzlich nur werden, wenn die privaten Anbieter dank einer höheren Effizienz die tieferen Finanzierungskosten des Staates wettmachen und gleichzeitig ihre Gewinnansprüche decken können.

Die Hürde scheint in der Tat unüberwindlich hoch. Zehnjähriges Geld erhält der Bund zurzeit gratis. Die Anreize privater Partner zur Kostenminimierung bärgen auch das Risiko, dass eine Infrastruktur von geringerer Qualität resultiere, hielt das Berliner Bundesfinanzministerium vor zwei Jahren in einem Bericht über die Chancen und Risiken von öffentlich-privaten Partnerschaften fest. Trotzdem kam das Ministerium zum Schluss, dass die Finanzierung von Grossprojekten wie Autobahnen gut mit dem PPP-Modell zu vereinbaren sei. Kriterien wie die Verkehrssicherheit seien gut messbar beziehungsweise kontrollierbar. «Entsprechend kann vertraglich verhindert werden, dass sich die Kostenminimierungsanreize des privaten Partners negativ auf die Qualität der Infrastruktur auswirken», heisst es in dem Bericht.

Infrastrukturprojekte bei Investoren hoch im Kurs

Es ist zu bezweifeln, dass diese Schlussfolgerung nach der Genua-Katastrophe so stehen bleibt. Während die italienischen Behörden die Ermittlungen zu den technischen und organisatorischen Mängeln des Strassenbetriebes erst noch in Gang setzen und die Verantwortlichkeiten geklärt werden müssen, hat der Finanzmarkt ein erstes Urteil bereits gefällt. Die Aktien der Autobahnbetreiberin Atlantia haben seit dem Unglück einen Viertel ihres Wertes eingebüsst.

Eine Hypothek ist das Unglück in Genua auch für die geplante internationale Expansion von Atlantia. Erst vor wenigen Monaten hat die Gesellschaft zusammen mit der deutschen Hochtief und deren spanischen Hauptaktionärin ACS grünes Licht zur Übernahme der Firma Abertis erhalten, die in 14 Staaten Autobahnen betreibt. Dementsprechend reagierten die Investoren auch in Spanien ausgesprochen nervös auf die Schreckensnachricht aus Italien. Im aktuellen Tiefzinsumfeld sind Infrastrukturinvestitionen bei privaten Kapitalgebern hoch im Kurs. Auch viele Schweizer Pensionskassen spielen mit dem Gedanken, einen Teil der Gelder ihrer Versicherten direkt in Infrastrukturprojekte zu investieren. Doch dazu ist ein hoher Leidensdruck erforderlich, denn nicht erst seit Genua weiss man: Die Risiken von Infrastrukturprojekten sind schwer berechenbar.