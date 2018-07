Geldsorgen beim Circus Royal: Steht der Zirkus vor dem Aus? Der Circus Royal soll pleite sein. Die Betreibergesellschaft, die Firma Circus Royal Betriebs GmbH aus dem thurgauischen Lipperswil, hat Konkurs angemeldet. Der Zirkusdirektor weiss jedoch von nichts.

Wird die Zirkusmanege bald leer sein? (Bild: Andrea Stalder)

(red./stm) Das Liquidationsverfahren soll bereits laufen. Dies zeige der Handelsregisterauszug des Kantons Thurgau, der «Blick.ch» vorliege. Gegenüber dem Portal bestätigt Martin Wenk, Leiter des Thurgauer Konkursamtes: «Über die Gesellschaft wurde mit Entscheid vom 26. Juni 2018 der Konkurs eröffnet.»

Blick-Nachforschungen ergaben jedoch: Beim Circus Royal, der derzeit in Affoltern am Albis gastiert, gibt man sich unwissend. Von Zirkusdirektor Oliver Skreinig bis hin zu Hellseher Mike Shiva, der mit dem Zirkus auf Tournee ist, weiss niemand etwas vom laufenden Konkursverfahren. Geschäftsführer Peter Gasser war nicht zugegen. Gegenüber Blick hiess es, er sei mit gesundheitlichen Problemen im Spital.

Ist nach St.Gallen Schluss?

Ab diesem Wochenende gastiert der Circus Royal für mehrere Wochen in Zürich, danach reist er in die Ostschweiz. Es stehen Auftritte in Arbon und St.Gallen an. Danach ist der Tourneeplan auf der Webseite allerdings leer.

Noch vor seinem Auftritt in Olten verteilte der Zirkus 30'000 Gratiseintritte und Rabattcoupons an Haushalte. Auch an anderen Spielstätten seien solche «Marketing-Aktionen», wie sie ein Zirkus-Sprecher damals nannte, durchgeführt worden, weiss «Blick». Sind diese Aktionen ein Zeichen dafür, dass es dem Thurgauer Zirkus nicht gelingt, sein Zelt zu füllen?

Ob es an der Raubtiernummer liegt?

Der zweitgrösste Schweizer Zirkus hatte es auch in der Vergangenheit nicht leicht. Wegen seiner Raubkatzennummer geriet der Zirkus immer wieder in die Schlagzeilen. Seit Anfang 2018 verzichtet er auf die Löwen- und Tigernummer, seine frühere Hauptattraktion.

Neueintrag im Handelsregister

Wie «Blick» weiter berichtet, liege dem Portal noch ein zweiter Handelsregisterauszug des Kantons Thurgau vor. Er sei datiert auf den 11. Juni 2018, also rund zwei Wochen vor dem Eintrag über das Konkursverfahren. Darin aufgeführt ist Zirkusdirektor Oliver Skreinig, der auch in das Liquidationsverfahren der Circus Royal Betriebs GmbH involviert ist. Geschäftsführer Peter Gasser ist jedoch nicht erwähnt.

Skreinig liess am 11. Juni die Firma Circus Royal GmbH eintragen. Dies wirft viele Fragen auf: Woher kommt das Geld für die neue Firma? Welchen Zweck erfüllt sie? Soll möglicherweise versucht werden, die Gläubiger der sich in Liquidation befindenden Gesellschaft um ihr Geld zu bringen?

Beim Konkursamt Thurgau zeigt man sich erstaunt, will aber zum Neueintrag keine Stellung nehmen.