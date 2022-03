GEBÄUDETECHNIK Hälg wird 100 Jahre alt – und wächst vorsichtig Das St.Galler Gebäudetechnikunternehmen Hälg Group ist im vergangenen Jahr leicht gewachsen. Ausserdem feiert es dieses Jahr das 100. Jubiläum.

Die Hälg Group begeht dieses Jahr mit verschiedenen Anlässen ihr 100-jähriges Bestehen. Bild: Michael Huwiler

Die Pandemie hat manche Wirtschaftszweige durcheinandergebracht. Doch dem Aufwärtstrend in der Baubranche konnte der Virus wenig anhaben. Davon konnte auch die Hälg Group profitieren. Trotzdem wuchs ihr Umsatz im vergangenen Jahr nur recht verhalten um drei Millionen auf 315 Millionen Franken.

«Wir waren bewusst vorsichtig unterwegs», sagt CEO Roger Baumer bei der Präsentation des Jahresberichts. «Wir lehnten auch Aufträge ab.» Denn auch wenn viel gebaut wird und viel Geld in Immobilien fliesst, sei der Preisdruck hoch. Dies, obwohl die Preise bei vielen Rohstoffen und Vorleistungen gestiegen sind. «Der Markt scheint die hohen Preise noch nicht vollständig absorbiert zu haben», sagt Baumer weiter. Die höheren Preise können nur sehr beschränkt an die Kunden weitergegeben werden.

Entwicklung in allen Bereichen

Trotzdem ist Roger Baumer mit dem Ergebnis zufrieden: «Wir konnten in allen fünf Geschäftsbereichen wachsen.» So arbeitete das Gebäudetechnikunternehmen auch dieses Jahr bei verschiedenen grösseren Bauprojekten mit, auch in der Region: Hälg realisierte die Heizungsanlage der St.Galler Fernwärmezentrale Lukasmühle in unmittelbarer Nachbarschaft zum Hauptsitz und baute im neuen Birkenhof in Uzwil Heizung, Lüftung und Sanitäranlagen ein. Auch am Neudorf-Center in St.Gallen oder im Digitalhotel Neu-Schönstatt in Quarten war Hälg beteiligt.

Roger Baumer, Mitinhaber und CEO der Hälg Group Bild: Michael Huwiler

Im Servicebereich wuchs Hälg durch den Zukauf der Winterthurer Malpur Gebäudetechnik. Und der neue Standort des Geschäftsfeldes Gebäudeautomation in Fribourg habe die Stellung des Unternehmens in der Romandie weiter gestärkt. Tatsächlich sei Hälg in der Westschweiz stark unterwegs, sagt Baumer. Fünf der schweizweit 21 Standorte sind in der Westschweiz, und diese erzielten einen bedeutenden Teil des Umsatzes.

Zufriedene Kunden und Mitarbeitende

Ein gutes Zeichen ist für Baumer auch, dass die Kundinnen und Kunden mit den Leistungen des Unternehmens sehr zufrieden seien. Laut einer Kundenbefragung beurteilten 64 Prozent die Leistungen als sehr gut, 35 Prozent als gut. Gemäss einer Imagebefragung sei auch die Bekanntheit des Unternehmens gestiegen. Geschätzt würden Zuverlässigkeit und Kompetenz. Ebenso würden 98 Prozent der Kunden Hälg weiterempfehlen, leicht mehr als im Vorjahr.

Diese guten Rückmeldungen gründeten auf den Leistungen der über 1100 Mitarbeitenden, sagt Baumer. Und auch die scheinen zufrieden. Gemäss der Website Kununu, wo Arbeitnehmende ihre Arbeitgeber bewerten können, würden 89 Prozent der Hälg-Angestellten das Unternehmen weiterempfehlen, eine der höchsten Bewertungen in der Baubranche.

«Wir setzen viel daran, unsere bestehenden Mitarbeitenden zu halten», sagt Roger Baumer. Das beginne damit, dass man viel Wert auf die Lehrlingsausbildung lege.

«Aber wir bemühen uns auch, unseren Leuten Möglichkeiten zur Entfaltung und Weiterentwicklung zu geben.»

Baumer hofft, dass dies auch helfe, den Fachkräftemangel zu bewältigen.

E-Mobilität fördern

Und der Umgang mit den Mitarbeitenden ist auch ein Aspekt der Nachhaltigkeit. Erstmals veröffentlichte Hälg dieses Jahr einen Nachhaltigkeitsbericht. Laut diesem will Hälg den CO 2 -Ausstoss auch innerbetrieblich senken. Dabei will sich Hälg auf eine nachhaltige Fahrzeugflotte fokussieren. So soll auch die Nutzung von Elektroautos gefördert werden. «Im Moment geht es dabei vor allem um Kaderfahrzeuge», sagt Tamara Bosshard, Beauftragte für Corporate Social Responsibility bei Hälg. Für den Rest der «roten Flotte» sei ein solcher Schritt aber noch schwierig. «Unsere Techniker und Handwerker müssen oft grosse Distanzen fahren und dabei viel Material mitnehmen», sagt Bosshard.

Marcel Baumer, Mitinhaber und Verwaltungsrat. Bild: Michael Huwiler

Der Umbau auf erneuerbare Energien ist neben den tiefen Zinsen ein wichtiger Treiber im Geschäft des Gebäudetechnikunternehmens. Die Dekarbonisierung sorge für weiterhin hohe Investitionen in Gebäude. Der Krieg in der Ukraine habe das Bewusstsein gestärkt, dass man von fossilen Energieträgern wegkommen müsse, sagte Marcel Baumer, Verwaltungsrat und Mitinhaber der Hälg Group. So schnell geht es damit aber nicht. «Einen Ansturm spüren wir noch nicht», sagte Baumer. Allerdings sorge der Krieg auch für generelle Unsicherheiten. Gerade die Problematik der Preissteigerungen und Lieferschwierigkeiten dürfte eher noch verstärkt werden.