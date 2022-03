GASTAGUNG Russisches Gas kompensieren? Die Schweiz steht vergleichsweise im Fall der Fälle gut da An der Gastagung in St.Gallen sprach der Stuttgarter Professor Andrej Pustisek über Gaspreise und die Weltpolitik. Die Schweiz stehe im Fall der Fälle vergleichsweise gut da. Doch: Sollten die russischen Gaslieferungen gestoppt werden, «gibt es nur Verlierer».

Vorerst gestoppt: Hier kommt die Pipeline Nord Stream 2 in Deutschland an. Doch ob sie je in Betrieb genommen wird, ist wegen der russischen Invasion ungewiss. Bild: Michael Sohn/AP

Was in den letzten Wochen am Gasmarkt geschah, habe es noch nie gegeben, sagte Andrej Pustisek an der Gastagung des Kompetenzzentrums für Energiemanagement der Universität St.Gallen. Pustisek ist Professor für Energiewirtschaft in Stuttgart, und er referierte zum Einfluss der Geopolitik auf die Gaspreise.

Das Thema interessiert dieses Jahr nicht mehr nur die hier versammelte Fachwelt. Denn der wichtigste Gaslieferant Europas und der Schweiz ist vor fast vier Wochen, am 24. Februar 2022, in ein Nachbarland eingefallen.

Preise spielen verrückt

Der Einfluss der russischen Invasion in die Ukraine auf den Gasmarkt ist drastisch. Im Mai 2020 erreichten die Tagespreise für Erdgas noch Tiefstwerte von deutlich unter 10 Euro pro Megawattstunde, nachdem sie sich jahrelang um 20 Euro bewegt hatten. In den letzten Wochen erreichte der Preis bisweilen 190 Euro.

Dabei habe sich in der Realität auf dem Gasmarkt kaum etwas geändert: Die Gaslieferungen aus Russland seien in den vergangenen Wochen sogar etwas höher als sonst. Pustisek sagt:

«Doch nicht die Realität bestimmt die Preise am Gasmarkt, sondern die Erwartungen.»

Entscheidenden Einfluss auf die Preise hätten gerade die Ankündigungen der Politik: So schnellte der Preis schon im Dezember 2021 auf über 180 Euro, als die deutsche Regierung eine Betriebsbewilligung für die Gaspipeline Nord Stream 2 in Frage stellte.

Noch Kapazitäten für Flüssiggasimporte

Andrej Pustisek, Professor an der Hochschule für Technik Stuttgart. Bild: PD

Was die Zukunft bringe, wisse niemand. Doch weiterhin drohe ein Stopp oder eine Drosselung der russischen Gaslieferungen. Klar sei, sagt Pustisek:

«Bei einem Lieferstopp gibt es nur Verlierer.»

Die grosse Frage bleibe aber, ob man das russische Gas kompensieren könne. Unmöglich sei es nicht, sagt Pustisek. Nötig wären höhere Gasimporte aus Norwegen, Algerien und Aserbaidschan sowie mehr Einfuhr von Flüssiggasen. «Die Flüssiggasterminals hätten noch Kapazitäten», sagt Pustisek. Allenfalls könne auch in niederländischen oder britischen Gasfeldern die Produktion etwas gesteigert werden, «gerade die britischen sind aber seit Jahren am Abklingen».

Doch mit mehr Produktion und Import allein wird es schwierig. Dazu müsse auch der Verbrauch sinken. Pustisek sagt:

«Man muss vielleicht auch mal drinnen einen Pullover anziehen.»

Und manche Industrien müssten wohl auf andere Energieträger ausweichen. Langfristig müsste man wohl auch in Europa das Wort «Fracking» in den Mund nehmen, sagt Pustisek – in Norddeutschland oder Polen gebe es Potenzial.

Schweiz steht gut da

Vergleichsweise gut stehe im Fall der Fälle die Schweiz da. Da sie einen grossen Teil des Gases über Deutschland bezieht, wäre sie wohl von einem Lieferstopp betroffen. Ihr Glück sei aber, dass das Gas über die Transitleitung auch von Süden nach Norden fliessen kann. Pustisek sagt:

«Und da würde die Schweiz davon profitieren, dass Italien noch Importkapazitäten hat.»

Italien könnte einfacher mehr algerisches Gas einführen und habe grosse Flüssiggasterminals.

Viele dieser Optionen werden wohl in Zukunft wichtiger. Denn die EU wolle bis 2027 von russischem Gas unabhängig werden. «Es wäre wohl besser gewesen, wenn man darauf hingearbeitet, aber es nicht angekündigt hätte», sagt Pustisek. So verliere man ein Druckmittel gegenüber dem russischen Machthaber Wladimir Putin.