Galileo fast komplett Am Mittwoch starten die letzten Satelliten für den operativen Betrieb des europäische Ortungssystems Galileo. Massgebend am Projekt beteiligt ist Ruag Space. Raphael Bühlmann

Am Mittwoch um 13.25 Uhr startet vom europäischen Weltraumbahnhof in Französisch-Guyana (Südamerika) die nächste Ariane 5-Rakete. In einem Winkel von 56 Grad zum Äquator wird diese die Erdatmosphäre verlassen um ihre wertvolle Fracht im Weltraum absetzen. Die Galileo Satelliten werden in einem Orbitrund 20000 Kilometer über dem Erdboden – operieren.

Die letzten vier Satelliten machen das europäische Navigationssystem Galileo bereit für den operativen Betrieb. Damit werden die Europäer unabhängiger vom amerikanischen GPS. Mit an Bord ist auch ein Stück Schweiz – wobei ein Stück eine ziemliche Untertreibung ist, wie ein Besuch unserer Zeitung bei Ruag Space in Zürich zeigt.

Ruag liefert das «Gehirn» des Galileo-Satelliten

Fast schon wie Uhrenmacher sitzen die Mechaniker und Ingenieure von Ruag Space an den hochpräzisen Apparaturen im Reinraum. Alles muss elektrisch geerdet sein, nichts darf ohne Handschuhe angefasst werden und auch die Luft wird gefiltert, denn die Staubpartikel können fatale Folgen für die mechanischen- und elektronischen Baugruppen haben. Nebst der Nutzlastverkleidung für die Ariane-Rakete, die in Emmen entsteht (vgl. Kasten), entwickelt und produziert Ruag in Zürich hochempfindliche Elektronikkomponenten und diverse mechanische Bauteile, die in den Galileo-Satelliten verbaut wurden.

So zum Beispiel der Antrieb der Sonnensegel. Der sogenannte Aktuator sorgt dafür, dass die Solarzellen stets im korrekten Winkel zur Sonne ausgerichtet sind. Im All, eine alles andere als triviale Aufgabe. Denn nur schon die Abweichung von einem Grad, führe zu einer massiven Minderleistung der Segel, wie Benny Heimberg, Projektleiter Galileo bei Ruags Business Unit Mechanismen, erklärt. Abgesehen von der Herausforderung, dass die verbauten Teile auch nach Jahren noch hochpräzise funktionieren müssen, stellt der ausseratmosphärische Einsatz die Ruag vor zusätzliche Hürden. «Wir können beispielsweise nur spezielle, temperaturstabile Schmierstoffe für das Getriebe verwenden, denn Flüssigkeiten verdampfen im Vakuum», erklärt Heimberg weiter. Nebst den diversen weiteren Komponenten «Made in Switzerland» stammt vor allem auch das Herzstück das Galileo Satelliten von Ruag Space.

Schutzmantel aus Emmen Die für den Transport der Galileo-Satelliten verwendete Rakete, die Ariane 5, besteht aus Teilen, die vom Ruag Space Composite Center beim Flugplatz Emmen hergestellt werden. Diese Nutzlastverkleidung besteht aus zwei 17 Meter langen Halbschalen, die sich im All teilen. Diese müssen extremsten ­Bedingungen standhalten. Denn an der Spitze der Rakete können auf dem Weg in den Orbit je nach Bedingungen mehrere hundert Grad werden. Im Extremfall sind es teilweise bis zu 500 Grad. Gemäss neusten Produktionsmethoden würden diese nur noch mit Hitze produziert und dazu in einem Industrieofen ausgebacken. Die Produktionszeit habe sich dank des neuen Verfahrens von zwölf auf sechs Monate verringert. Die Produktionskosten verringern sich nach Angaben der Ruag um 40 Prozent.

«Wir liefern mit dem On-Board-Computer das wichtigste Bauteil, das den Satelliten steuert», erklärt Axel Roenneke, Vice President Marketing und Sales bei Ruag Space. Der Computer berechnet die aktuelle Position des Satelliten, steuert die korrekte Ausrichtung, lenkt die Solarsegel und kontrolliere sämtliche Systeme. Der zentrale Rechner der Satelliten wird in Schweden entwickelt und gebaut. Ruag Space unterhält dort, in Österreich, Finnland und in den USA Elektroniksparten.

An den verschiedenen Standorten entstehen unter anderem auch die Halterung, die den Satelliten mit der Rakete verbindet und der Aussetzmechanismus, der den Satelliten schliesslich von der Rakete trennt. Auch von Ruag stammt der Thermalschutz. Eine Verkleidung, die die empfindlichen Systeme gegen extreme Aussenbedingungen schützt – eine im All wesentliche Funktion, wie Axel Roenneke, weiter ausführt. «Wir haben im inneren des Satelliten normale Betriebstemperaturen, während ausserhalb der Verkleidung zwischen -260 und + 150 Grad herrschen können», so Roenneke.

Ziel ist die industrielle Fertigung

Schutzhülle, Isolation, Computer oder mechanische Teile. Ruag Space gilt mittlerweile als umfassender zuverlässiger Zulieferer für Satelliten- und Raketenbauer. Bis 100 Ruag-Produkte würden teilweise in einem einzigen Satelliten verbaut. «Und noch nie hat eines im Einsatz versagt», sagt Roenneke. Dabei bewege man sich immer an der Grenze des technisch möglichen. Zwei Drittel des Umsatzes erwirtschaftet Raug Space mit Satelliten-Bauteilen. Ein Drittel kommt aus dem Trägerraketengeschäft.

In der Zukunft werde es nun darum gehen, durch Standardisierung und industrielle Serien-Fertigung im wachsenden Wettbewerb zu bestehen. Da zunehmend private Anbieter auf den Markt kämen, würde der Preisdruck ansteigen. Die heute ins All geschossene Rakete wird 3 Stunden 36 Minuten nach dem Start die ersten beiden Satelliten freigeben. Nach 20 Minuten folgt das zweite Paar. Sie werden rund 12 Jahre im Einsatz blieben.