Fusion Übernahmegespräche: St.Galler Vifor Pharma könnte bald australisch werden Das Pharmaunternehmen Vifor mit Sitz in St.Gallen bestätigt Übernahmeverhandlungen mit dem australischen Biotechkonzern CSL. Vifors Präparate gegen Eisenmangel, Nieren- und Herzerkrankungen würden das CSL-Hauptgeschäft mit Blutplasmaprodukten ergänzen. CSL hat in der Schweiz zwei Standorte im Kanton Bern.

Vifor Pharma steht in Verhandlungen mit der australischen CSL. Im Bild der Leiter des St.Galler Vifor-Standorts, Manuel Senn. Bild: Tobias Garcia (St.Gallen, 30. November 2021)

Vor knapp zwei Wochen, Anfang Dezember 2021, tauchten erste Meldungen auf. Damals schrieb die Zeitung «The Australian» über Verhandlungen zwischen der St.Galler Vifor Pharma und dem australischen Biotechnologiekonzern CSL Limited über eine mögliche Übernahme Vifors durch die Australier.

Nun lüften Vifor und CSL den Schleier ein wenig. Beide Unternehmen haben in separaten Mitteilungen «Verhandlungen über eine mögliche Transaktion» bestätigt. Es seien noch «keine Entscheide» gefallen, und es gebe «keinen Zeitrahmen». Bis zum Abschluss der Gespräche würden diese nicht weiter kommentiert.

Eines der grössten Unternehmen Australiens

«The Australian» hatte für eine Übernahme Vifors einen Preis von über 10 Milliarden australische Dollar genannt. Das wären über 6,6 Milliarden Franken. In einem weiteren Bericht der Zeitung hiess es, CSL könnte schon in Kürze eine Übernahme Vifors ankündigen und in diesem Zusammenhang eine milliardenschwere Kapitalerhöhung zur Teilfinanzierung der Transaktion.

CSL ist eines der grössten Unternehmen Australiens. Eine Übernahme Vifor könnte vor dem Hintergrund stattfinden, dass CSL versucht, Wachstum ausserhalb seines Kerngeschäfts mit Blutplasmaprodukten zu generieren und in neue Geschäftsfelder zu expandieren.

Euphorie seitens Analysten klingt anders

Die Nachrichtenagentur Reuters schrieb unter Berufung auf Analysten, eine Übernahme Vifors wäre die grösste Akquisition in der Geschichte von CSL und würde den Australiern Zugang zu Vifors Präparaten gegen Eisenmangel, Nierenerkrankungen und Herzinsuffizienz verschaffen sowie zu den Vifor-Produktionsstätten in der Schweiz und in Portugal. Auch seien die Überlappungen der Produktportfolios gering.

Analysten äusserten aber auch die Ansicht, ein Zusammenschluss würde keine grösseren Kosteneinsparungen bewirken, und Vifor sei bekannt für volatile Erträge. Zentrales Kriterium sei der Übernahmepreis. Falls CSL Vifor relativ günstig kaufen könnte und dafür auch Eigenkapital einsetzen, sehe man Vorteile.

Vifor-Aktie macht einen Sprung nach oben

An der Schweizer Börse schoss die Vifor-Aktie nach Bestätigung der Verhandlungen mit CSL bis Montagmittag um gut 17 Prozent nach oben. Damit ist die Marktkapitalisierung Vifors auf gut 9 Milliarden Franken gestiegen. Grösster Aktionär Vifors ist das Ehepaar Martin und Rosmarie Ebner mit einem Anteil von 20 Prozent.

2020 setzte Vifor mit 2429 Mitarbeitenden 1,7 Milliarden Franken um und wies ein Betriebsergebnis auf Stufe Ebitda von 576 Millionen Franken aus. Am Vifor-Standort St.Gallen sind 330 Mitarbeitende beschäftigt. CSL kam im Geschäftsjahr 2020/21 mit weltweit über 25'000 Beschäftigten auf einen Umsatz von 10,3 Milliarden US-Dollar und ein Betriebsergebnis von 3,1 Milliarden US-Dollar.

CSL ist in der Schweiz prominent präsent

Der Schweizer CSL-Standort CSL Behring im Berner Wankdorf. Bild: PD

CSL hat mit der CSL Behring AG im Wankdorf in der Stadt Bern auch einen Schweizer Standort mit über 1750 Mitarbeitenden, an dem aus Humanplasma Biotherapeutika für Patienten mit Gerinnungsstörungen, immunologischen Erkrankungen, Enzymmangelerkrankungen usw. hergestellt werden sowie Biotherapeutika zum Stoppen von Blutungen bei Notfällen oder Operationen.

Gegenwärtig baut CSL Behring am Standort Bern die Produktionskapazität aus. Das Unternehmen investiert 250 Millionen Franken und will rund 50 neue Stellen schaffen. 2021 nahm CSL Behring zudem einen zusätzlichen Standort in Lengnau zwischen Biel und Solothurn in Betrieb, an dem im Endeffekt bis zu 300 Arbeitsplätze geschaffen werden.

Vifor Pharma baut im Sittertobel ebenfalls aus

Kontinuierlich ausgebaut wird auch bei Vifor Pharma in St.Gallen. Am Standort im Sittertobel entsteht bis 2023 der Multicube. Dieser wird eine weitere Produktionslinie für den Wirkstoff des Eisenpräparats Ferinject beherbergen, aber auch freien Platz schaffen für künftige Projekte.