Frauenfeld Vor den meisten anderen: Südafrikanischer Milliardär erhält im Thurgau Coronaimpfung Kurz vor dem offiziellen Impfstart wurde der Südafrikanische Milliardär Johann Rupert im Impfzentrum geimpft. Dies, nachdem er zuerst erfolglos versucht hat, sich in einer Klinik impfen zu lassen. Aus dem Kanton Thurgau haben bereits die ersten auf die Aktion reagiert.

Der Südafrikanische Milliardär Johann Rupert wurde im Frauenfelder Impfzentrum geimpft. Bild: Alexandra Wey / KEYSTONE

(lsf) Johann Rupert ist der reichste Mann Südafrikas und flog vor Weihnachten in die Schweiz, um sich hier gegen Covid-19 impfen zu lassen. Nachdem er es erst erfolglos in einer Klinik versucht hatte, wurde er kurz vor dem offiziellen Impfstart in Frauenfeld geimpft, wie der «Tagesanzeiger» berichtet.

Die Hirslanden-Gruppe, die im Thurgau den Auftrag für die Impfkampagne erhalten hat, bestätigt gegenüber der Zeitung die Impfung von Rupert. Dieser zähle «zur Kategorie der Risikopatienten», obwohl er erst 70-jährig ist. Der Unternehmer aus Südafrika wurde vor den meisten anderen im Impfzentrum in Frauenfeld geimpft. Zwölf Personen erhielten dort vor dem offiziellen Impfstart im Rahmen von Tests den Coronaimpfstoff, erklärt ein Hirslanden-Sprecher dem «Tagesanzeiger».

Der Thurgauer Regierungsrat Urs Martin bestätigt in dem Artikel, dass die Hirslanden-Gruppe die Erlaubnis des Kantons hatte, ein paar wenige Impfungen an «Testpersonen ihrer Wahl» vorzunehmen, um die Handhabung des «komplexen Impfstoffs zu erproben». Dass Johann Rupert eine der Testpersonen war, habe er vorgängig nicht gewusst.

Aus dem Thurgau gibt es bereits erste Reaktionen

Die erste Reaktion aus dem Thurgau lässt nicht lange auf sich warten: Nina Schäfli, Kantonsrätin und Parteipräsidentin SP Thurgau, macht ihrem Ärger über Twitter Luft. Sie empfindet das Ganze als Affront für alle Thurgauerinnen und Thurgauer.