Frauen verschulden sich aus Not – Männer wegen Autos Dreimal so viel Männer stellen Kreditanträge wie Frauen. Dabei wollen Frauen doppelt so oft wie Männer offene Rechnungen begleichen. Männer leihen sich Geld für Luxus und neuerdings für den Kauf von Bitcoins. Stefan Borkert

Frauen verschulden sich zurückhaltender als Männer. Beim Comparis-Partner-Service Credaris stellen sie nur 28 Prozent der Kreditanträge (Männer 72 Prozent). Das zeigt eine aktuelle Auswertung von mehr als 30 000 Kreditanfragen. Dabei agieren kreditsuchende Frauen deutlich häufiger aus einer Notlage heraus als Männer. Sie benötigen demnach fast doppelt so häufig wie Männer Kredite in einem ernsthaften finanziellen Engpass. 7,6 Prozent aller Kreditanträge von Frauen sind dafür bestimmt (Männer 3,9 Prozent). Bei Frauen im Rentenalter ist der Kreditgrund «offene Rechnungen» sogar fast doppelt so häufig wie bei den jüngeren. Rund jeder siebte Kreditantrag von Frauen über 64 Jahren fällt in diese Kategorie.

«Die finanzielle Situation ist bei Frauen oft prekärer als bei Männern. Sie arbeiten häufiger Teilzeit und nehmen mit einer Babypause Einkommenseinbussen in Kauf», erklärt Dominik Weber, Finanzexperte bei Comparis. «Vor allem bei einer Trennung, Scheidung oder Verwittwung fällt bei Frauen ein wichtiger Teil des Einkommens im Haushalt weg.» Generell schätzen auch Banken die Kreditwürdigkeit von Frauen eher tiefer ein als die von Männern, so Weber. Kreditinstitute würden Anfragen von Frauen häufiger ablehnen, weil sie Kreditausfälle befürchten. Erschwerend kommt für ältere Frauen hinzu: «Banken schlagen Kreditgesuche von Personen im Rentenalter in der Regel aus», sagt Weber.

Investitionen und höhere Beträge

Bei Männern steht bei der Kre­ditaufnahme der Luxus im Vordergrund. Sie beantragen deutlich häufiger als Frauen einen Kredit zur Fahrzeugfinanzierung (45 Prozent versus 35 Prozent). Besonders stark ist die Nachfrage bei den unter 25-Jährigen (52 Prozent gegenüber 37 Prozent Frauen).

Männer verlangen, gemäss der Studie, zudem mit durchschnittlich 4,4 Prozent der Kreditanträge häufiger einen Kredit für die Finanzierung von Investitionen (3,5 Prozent Frauen). «Ende 2017 sind besonders die Kreditanfragen von Männern für Bitcoin-Käufe stark angestiegen», sagt Weber. «Der Wert von Investitionen wie Bitcoins unterliegt starken Schwankungen. Darum besteht ein erhebliches Verlustrisiko», erklärt Weber. «Im ungünstigsten Fall ist das Geld weg. Der Kredit muss aber immer noch amortisiert werden. Das kann das Budget über Jahre hinaus belasten.»

Die Comparis-Daten zeigen auch Unterschiede bezüglich der Kreditsummen auf. So ersuchen Männer generell höhere Beträge als Frauen. In der Altersklasse zwischen 30 und 34 Jahren liegt der Durchschnittsbetrag, den Männer leihen, bei 24'433 Franken. Bei Frauen sind es hingegen 19'481 Franken.