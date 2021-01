Firmenrettung Sitz in Müllheim – Produktion in Mörschwil bleibt erhalten: Swisswindows kehrt als Smartwindows zurück Im Februar 2020 hatte Swisswindows Konkurs angemeldet. Finanzielle Probleme und ein Cyberangriff sollen die Gründe für die Pleite gewesen sein. Jetzt kehrt das Unternehmen unter dem Namen Smartwindows wieder zurück.

Die Fensterproduktion in Mörschwil läuft wieder. Bild: PD

Swisswindows startete 2009 als zweitgrösster Schweizer Fensterbauer. Nach der Konkurseröffnung im Februar 2020 sind rund 180 Mitarbeitende plötzlich auf der Strasse gestanden. Mehrere Investoren und ehemalige Mitarbeiter haben sich dann zusammengetan und im August mit Smartwindows eine Rettungsaktion der Fensterbauerin gestartet.

Die Smartwindows AG führe Fensterproduktion weiter, teilt das Unternehmen mit. Die Geschichte der ehemaligen Swisswindows AG in Müllheim und Mörschwil werde damit fortgeschrieben. Die neu gegründete Smartwindows AG führt demnach die Produktpalette für Fenster- und Türsysteme bereits seit September 2020 an beiden Standorten weiter.

Rettung statt Totalverlust

Von den Entlassungen bei Swisswindows waren auch Marketing- und Verkaufsleiter Patrick Briano sowie der Technische Leiter Adrian Schlumpf betroffen. Anstatt den Totalverlust des Unternehmens hinzunehmen, starteten Briano und Schlumpf die Rettung des Unternehmens. Sie gründeten im August 2020 die Smartwindows AG, um Teile der verlorengegangenen Arbeitsplätze zu retten und in das neu gegründete Unternehmen zu überführen. Dank branchennahen Mitinvestoren bestehe eine solide Kapitalbasis für einen erfolgreichen Start der neuen Gesellschaft, schreibt das Unternehmen in einem Communiqué. Seit Aufnahme der Geschäftstätigkeit wurden demnach bereits mehr als 400 Aufträge erfolgreich abgewickelt.

In Müllheim ist der Hauptsitz. Es werden auch dort wieder Fenster produziert. Bild: PD

Der Hauptsitz der neuen Gesellschaft befindet sich in Müllheim. Hier ist die Administration sowie die Produktion von Holz- und Holz-Alu-Fenstern ansässig. In der Niederlassung Mörschwil produzieren ehemalige Swisswindows-Mitarbeitende wieder Kunststoff- und Kunststoff-Alu-Fenster. Smartwindows rechnet, nach eigenen Angaben, mit einem Sollbestand von rund 60 Mitarbeitenden an beiden Standorten.