Firmenpleiten Konkurse in der Ostschweiz haben zugenommen – Firmengründungen allerdings auch Die Unternehmensinsolvenzen in der Schweiz bewegen sich trotz der Covid-19-Krise auf einem tiefen Niveau. Das gilt auch für die Ostschweiz. Der Gründungsboom hält unterdessen an.

Das Handelsregister zeigt, dass in der Ostschweiz Firmengründungen boomen. Christian Beutler / KEYSTONE

Die Pandemie treibt, entgegen früherer Vermutungen, bislang relativ wenig Firmen in die Pleite. Gemäss einer Analyse von Dun & Bradstreet liefen in den ersten elf Monaten des laufenden Jahres insgesamt 3593 Firmen aus der Schweiz in eine Insolvenz. Dun & Bradstreet hat eine Schweizer Niederlassung in Urdorf und ist weltweit tätig. Das Unternehmen bietet unter anderem Unternehmensdaten und Analyselösungen an. Gemäss Mediensprecher Christian Wanner, haben die Konkurse um drei Prozent gegenüber dem Vorjahr zugenommen. In der französisch- und italienischsprachigen Schweiz hätten die Konkurse sogar abgenommen. Im Tessin betrug der Rückgang demnach 15 Prozent. In der Romandie sanken die Insolvenzen um vier Prozent. Bemerkenswert sei der Zuwachs bei den Neugründungen. Von Januar bis November sind ganze 45 587 Unternehmen neu ins Handelsregister eintragen worden. Dies entspricht einem Plus von neun Prozent gegenüber der Vergleichsperiode im Vorjahr. Wanner:

Christian Wanner, Mediensprecher,

Dun & Bradstreet Schweiz AG PD

«Der Gründungsboom fand in allen Regionen der Schweiz statt. Am stärksten wuchs die Zahl der neuen Betriebe in der Zentralschweiz mit einem Plus von 12 Prozent.»

In der Ostschweiz zeigt sich ein Bild mit verschiedenen Facetten. So sind die Firmenkonkurse im Thurgau von Januar bis November im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um sieben Prozent von 112 auf dieses Jahr 115 um drei und drei Prozent angestiegen. St.Gallen verzeichnet einen Anstieg um sieben Prozent von 252 auf 270. Bei den beiden Appenzell sind die Veränderungen in Prozent zwar dramatischer aber in absoluten Zahlen gering. Ausserrhoden hat eine Anstieg um 32 Prozent von 53 auf 70 zu verkraften. Innerrhoden von zehn auf 14, was ein Plus 40 Prozent bedeutet.

Gründungen legen zu

Bei den Neugründungen von Firmen liegt in der Ostschweiz der Kanton St.Gallen mit einem Plus von 12 Prozent vorn. Hier wurden von Januar bis November 2393 (2020: 2131) Unternehmen neu ins Handelsregister eingetragen. Der Thurgau folgt mit einem Zuwachs von neun Prozent oder einem Anstieg von 1215 auf 1324. Ausserrhoden bewegt sich mit 301 (297) seitwärts. Vier neue Firmen wurden gegründet was einem Zuwachs von einem Prozent entspricht. Innerrhoden rutscht um 23 Prozent ins Minus. die Anzahl Neugründungen sank von 123 auf 95.