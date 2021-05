FINANZBRANCHE Jeder vertraut dem Wasserwerk, keiner der Bank – wie der frühere UBS-Chefökonom den Julius-Bär-Chef herausfordert Nicht erst seit den jüngsten milliardenteuren Debakeln der Credit Suisse mit dem Hedgefonds Archegos und den Greensill-Fonds ist das Vertrauen in die Bankbranche ramponiert. Gelegenheit für den früheren UBS-Ökonomen Klaus W. Wellershoff, am Symposium St.Gallen Privatbanker Philipp Rickenbacher auf den Zahn zu fühlen.

Zwei vom Bankfach: Der frühere UBS-Chefökonom Klaus W. Wellershoff (links) und Julius-Bär-Chef Philipp Rickenbacher im Dialog am Symposium St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Was passiert, wenn man den Chef einer Beratungsfirma, der kraft seiner früheren Funktion als Chefökonom einer Grossbank die Finanzbranche wie seine Westentasche kennt, auf den Chef einer Privatbank loslässt? Der frühere Banker kann versuchen, den Banker in die Enge zu treiben, und dieser versucht, sich daraus zu befreien.

So geschehen am St.Gallen Symposium, notabene an einem physischen Treffen an der hiesigen Universität, von Klaus W. Wellershoff und Philipp Rickenbacher zum Thema «Banken und ihre Kunden: Die Währung des Vertrauens». Wellershoff war lange Chefökonom der UBS, bevor er sich mit der Beratungsfirma Wellershoff & Partners selbständig gemacht hat. Rickenbacher ist Chef der Privatbank Julius Bär, eine der ersten Adressen in der Vermögensverwaltung.

Blindes Vertrauen ins Trinkwasser

Wellershoff kam gleich zur Sache und warf die Frage auf:

«Warum machen die Banken so viel Aufhebens um die Vertrauenswürdigkeit?»

Wellershoff verband die Vertrauensfrage zwischen Kunde und Bank mit der übrigen Privatwirtschaft und stellte fest:

«Vertrauen ist in jedem Geschäft wichtig.»

Aber Firmen anderer Branchen hängten das nicht an die grosse Glocke. Als Beispiel nannte Wellershoff die Wasserwerke:

«Würde ich zu Hause vom Hahnen trinken, wenn ich meinem Wasserversorger nicht traute?»

Warum Leute mehrere Bankbeziehungen haben

Vertrauen quasi als Selbstverständlichkeit also. Julius-Bär-Chef Philipp Rickenbacher konterte diplomatisch:

«Vertrauen muss verdient und bestätigt werden. Es kann lange anhalten, ist aber nicht statisch und braucht ständiges Investment.»

Speziell die Banken müssen also laut dem studierten ETH-Biotechnologen Rickenbacher ständig an ihrer Vertrauenswürdigkeit arbeiten und sich dem Kunden immer wieder aufs Neue beweisen. Zumal sich die Branche rasant verändert, angesichts der Digitalisierung und schärferer Vorschriften des Regulators.

Rickenbacher legte nach und sagte, mit den Jahren werde ein Banker gerade im Wealth Management, wo es um die Betreuung betuchter Personen geht, «zum Berater und zum Unterstützer des Kunden» – was Wellershoff als «idealisierend» auffasste und zur Bemerkung veranlasste:

«Aus meiner Erfahrung haben reiche Kunden ein halbes Dutzend Bankbeziehungen. Hätten sie auch so viele, wenn sie einer einzigen Bank vertrauen würden?»

Jung und Alt in der Bank

Die Diskussion drehte sich auch um die Generationenfrage. Wellershoff zeichnete das Bild eher älterer Kunden und eher jüngerer Berater in der Vermögensverwaltung, worauf Rickenbacher sagte, das verändere sich.

Aber auch der Julius-Bär Chef musste einräumen, dass gerade Erben tendenziell älter werden, weil auch ihre Vorfahren immer länger leben. Allerdings gebe es immer öfter auch Jüngere, die zu Geld kommen, und zwar häufig zu selbst verdientem, als Unternehmer. «Für diese haben wir viele Angebote», versicherte Rickenbacher.

«Zu wenig in Mitarbeitende investiert»

Betreffend der Belegschaft sagte Rickenbacher, die Banken hätten in der Vergangenheit «zu wenig in Mitarbeitende investiert» - nicht lohnmässig, wie Wellershoff süffisant bemerkte. Rickenbacher schob denn auch nach, er meine dies beispielsweise betreffend der strategischen Ausrichtung der Bank usw. Rickenbacher:

«Junge wollen ihr Arbeitsumfeld gestalten, Junge beeinflussen Ältere und bringen neue Fähigkeiten und einen neuen Stil ein. Der Dialog innerhalb der Bank ist wichtig. »