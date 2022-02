Finanzbranche Die Thurgauer Kantonalbank ist im Gewinnhoch – Wechsel im Bankratspräsidium steht bevor In ihrem 150. Geschäftsjahr hat die Thurgauer Kantonalbank einen Rekordgewinn verbucht. Anders als bei anderen Banken liegt bei der TKB 2021 auch der Erfolg aus dem Zinsengeschäft im Plus. Die Dividende wird heraufgesetzt.

Der Hauptsitz der Thurgauer Kantonalbank in Weinfelden. Bild: PD

145,6 Millionen Franken beträgt der Jahresgewinn 2021 der Thurgauer Kantonalbank (TKB). Das sind 4,7 Prozent mehr als im Vorjahr, und es ist Rekord. Trotz Pandemie, und just im 150. Jahr der Bank und im letzten vollen Jahr mit René Bock als Präsident des Bankrats. Der Geschäftserfolg der TKB als Kennzahl der operativen Leistung stieg 2021 um 9,8 Prozent auf 182,6 Millionen Franken.

Wie andere Institute hat auch die TKB in ihrem Geschäft von den brummenden Börsen profitiert und davon, dass Kundinnen und Kunden mangels Alternativen ihr Geld vermehrt in Wertpapieren angelegt haben. Das trieb den Erfolg im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft um 11,7 Prozent auf 68,3 Millionen Franken.

Die TKB hat auch im Zinsengeschäft mehr verdient

An Neugeld flossen der TKB 2021 netto 1,3 Milliarden Franken (im Vorjahr 1,1 Milliarden) zu. Die verwalteten Kundenvermögen betrugen am Jahresende 23,2 Milliarden Franken (+10,6 Prozent). Davon entfallen erstmals mehr als 10 Milliarden Franken auf das Depotvolumen, die um 1,6 Milliarden zunahmen.

Was auffällt: Während der Erfolg im Zinsengeschäft als Folge sinkender Margen bei der St.Galler Kantonalbank (SGKB) um 1,6 Prozent und bei den Thurgauer Raiffeisenbanken um 0,4 Prozent abnahm, stieg er bei der TKB, und zwar um 4,5 Prozent auf netto 260,5 Millionen Franken.

Immobilienmarkt: Die TKB zeigt sich gelassen

Mitgespielt hat dabei wohl, dass die TKB das Volumen ihre Hypotheken um 5,7 Prozent auf 21,7 Milliarden Franken ausweiten konnte und damit stärker als die Konkurrenz. Die Thurgauer Raiffeisenbanken legten hier um 3,2 Prozent zu, die SGKB um 2,2 Prozent.

Die Immobilienpreise sind auch im Thurgau über die Jahren stark nach oben geklettert. Eigenheime verteuerten sich in den vergangenen fünf Jahren um 13 Prozent (siehe Grafik), in den vergangenen zehn Jahren um 37 Prozent und seit 1998, nach dem Ende der Immobilienkrise, um 63 Prozent. Doch die TKB entwarnt:

«Trotz stetiger Preissteigerungen über die letzten Jahre ist der Immobilienmarkt im Thurgau weitgehend intakt.»

Die Bank erhöht die Dividende

Vom guten Ergebnis der TKB profitieren auch die Eigentümer der Bank, also der Kanton sowie die Partizipantinnen und Partizipanten. Die TKB erhöht die Dividende für Inhaberinnen und Inhaber um 10 Rappen auf 3.10 Franken pro Papier. Proportional nimmt auch die Gewinnablieferung an den Kanton auf 48,2 Millionen Franken zu.

Zählt man die Abgeltung für die Staatsgarantie (7,6 Millionen) und jene für das Grundkapital (1,4 Millionen Franken) sowie die 3 Millionen Franken für die gewinnanteilsberechtigten Gemeinden und Steuern von 10 Millionen Franken hinzu, fliessen insgesamt rund 70 Millionen Franken von der TKB an die öffentliche Hand.

160 Millionen Franken an Covid-19-Krediten Im Jahr 2020 hat die TKB rund 1500 Covid-19-Kredite im Gesamtvolumen von gut 160 Millionen Franken vergeben. Die durchschnittliche Kreditsumme betrug damit rund 100'000 Franken. Von diesen Covid-19-Krediten waren per Ende 2021 laut der TKB 24 Prozent voll beansprucht, 33 Prozent teils beansprucht, 21 Prozent nicht beansprucht und 21 Prozent bereits wieder zurückgeführt. An Covid-19-Plus-Krediten mit einer Summe von jeweils über einer halben Millionen Franken bestehen bei der TKB derzeit noch ein Dutzend Kredite mit Limiten von total 26 Millionen Franken. 60 Prozent sind derzeit nicht beansprucht. An Covid-19-Krediten für Härtefälle unter Thurgauer Unternehmen meldet die TKB gegenwärtig noch ein halbes Dutzend Kredite über insgesamt 1,2 Millionen Franken. (T.G.)

Bargeld nur noch in Selbstbedienung am Automaten

Im Zentrum der aktuellen Strategieperiode steht, dass die TKB sich mehr und mehr zur Beratungsbank entwickelt und dabei ihr Angebot für Vorsorgen und Anlegen ausbaut. Trotz des abnehmenden Schaltergeschäfts (an kleineren Standorten wird es Bargeld nur noch in Selbstbedienung geben) und zunehmender Digitalisierung hält die TKB aber auch an ihrem Geschäftsstellennetz fest.

Mehr noch: Im März 2021 hat sie es mit der neuen Filiale Gachnang-Islikon gar auf 29 Standorte erweitert. 2022 will die TKB im Sommer eine Onlinehypothek lancieren, und sie will die Leistungen für das Gewerbe ausbauen.

Der scheidende Bankratspräsident René Bock. Bild: Daniel Ammann

Im Ausblick bleibt die TKB wie gewohnt vorsichtig. Für das laufende Jahr 2022 rechne sie «mit einem tieferen Unternehmenserfolg als 2021, da die Tiefzinssituation weiter anhält. Unsicher ist zudem die Entwicklung der Börsen.» Offen sei derzeit auch noch, wie stark Corona den Gang der Wirtschaft effektiv beeinflussen werde.

Stabwechsel von René Bock zu Roman Brunner

Per 1. Juli 2022 kommt es bei der TKB, wie am 26. Mai 2021 kommuniziert, zum Wechsel im Bankratspräsidium. René Bock, seit 2005 im Aufsichtsgremium und seit 2008 dessen Präsident, tritt zurück.

Der designierte Bankratspräsident Roman Brunner. Bild: PD

Zum Nachfolger René Bocks hat der Thurgauer Grosse Rat den Juristen, Anwalt und Steuerexperten Roman Brunner gewählt, der dem Bankrat seit Mitte 2020 angehört. Als neues Mitglied nimmt ebenfalls per 1. Juli 2022 die Wirtschaftsprüferin und Betriebsökonomin Jeanine Huber-Maurer Einsitz im Bankrat.