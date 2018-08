Wirbel um den Lohn des

«Financial Times»-Chefs Der scharfe Protest der britischen Journalistengewerkschaft zeigt Wirkung. Die Diskrepanz bei den Löhnen beschäftigt auf der Insel nicht nur die Medienbranche. Daniel Zulauf

Zeitungsstand in London. (Bild: John Stillwell/AP, 21. Juli 2015)

In der wirtschaftsliberalen britischen Zeitung «Financial Times» spielen sich dieser Tage ungewöhnliche Ereignisse ab. Der langjährige CEO John Ridding sieht sich nach scharfen Protesten gezwungen, auf eine 2017 gewährte Gehaltserhöhung zu verzichten beziehungsweise das Geld zurückzugeben. Der frühere Journalist, der seit 2006 die kommerzielle Verantwortung für das renommierte Blatt trägt, hatte 2017 eine Lohnerhöhung um 510 000 Pfund auf 2,6 Millionen Pfund erhalten. Bereits im Vorjahr wurde sein Lohn um 367 000 Pfund erhöht. Damit habe man ein früheres Versäumnis nachgeholt, sagte ein FT-Sprecher gegenüber Nachrichtenagenturen.

In einem vom Onlineportal «Press Gazette» veröffentlichten Brief an die Mitarbeiter schreibt Ridding, sein Lohn sei von der japanischen Eigentümerin Nikkei festgelegt und von unabhängiger Seite bewertet worden. Es handle sich um eine in ­hohem Mass leistungsbezogene Entschädigung, betonte Ridding. Die FT habe 2017 ein besonders erfolgreiches Jahr erlebt und 65 000 zahlende Abonnenten hinzugewonnen. Dennoch räumte er ein, dass sich seine Gehaltserhöhung anormal ausnehme und bei den Mitarbeitern für Bedenken sorge. Ridding will das Geld aus der Rückzahlung zum Teil in einen Fonds zum Ausgleich geschlechterbezogener Lohnunterschiede stecken.

Cheflöhne sorgen für Diskussionen

Anfang August hatten 24 FT-Mitarbeiter und Gewerkschaftsangehörige in einem Mail Redaktionsmitarbeitern in aller Welt die «kollektive Wut» über die Lohnerhöhung zum Ausdruck gebracht und eine Korrektur gefordert. Die «obszöne» Lohnerhöhung habe die FT-Journalisten auf allen Stufen wütend gemacht und ein Schlaglicht auf die geschlechtsbezogenen Gehaltsunterschiede von 18 Prozent und die steigende Arbeitsbelastung geworfen, zitiert die «National Union of Journalists» den FT-Journalisten und Gewerkschafter Steve Bird. Ein Chef, der das 100-fache Gehalt eines Berufseinsteigers im Journalismus beziehe, lasse jedes Konzept eines fairen Gehaltssystems lächerlich aussehen. Die Grenzen der Inte­grität würden damit überschritten, schimpfte Bird. Solche Töne dürften mitunter Ausdruck der auch in Grossbritannien schwierigen Situation der Presse sein. Ein britischer Journalist in der Schweiz schätzt, dass ein erfahrener Lokaljournalist auf der Insel mit 25 000 bis 30 000 Pfund im Jahr zufrieden sein muss. In der nationalen Presse liegt das Gehaltsniveau höher, aber auch dort stagniert es.

In Grossbritannien hat die Sensitivität gegenüber hohen Cheflöhnen nicht nur bei den Medien, sondern vermehrt auch bei den Investoren zugenommen. In Grossbritannien ist das Verhältnis zwischen dem durchschnittlichen CEO-Gehalt der grössten Börsenfirmen und einem mittleren Arbeiterlohn von 2002 bis 2015 von 1:70 auf 1:140 hochgeklettert.