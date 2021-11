FINANCE FORUM Professoren und Banker wagen den Blick in die Kristallkugel Vorhersagen sind immer heikel. Aber gerade bei Finanzen immer notwendig. Am ersten Finance Forum St.Gallen sprachen Genetiker, Professoren und Banker wie Deutsche-Bank-CIO Christian Nolting über Inflationserwartungen, Geldschwemmen und Zinsen.

Christian Nolting, CIO der Deutschen Bank, sprach vor den rund 300 Besuchern in der Olma Halle. Tobias Garcia

Nichts ist so schwer vorauszusagen, wie die Zukunft. Und das gilt zur Zeit noch mehr als vor 20 Jahren. Das jedenfalls glauben die Besucher des Finance Forums St.Gallen. Eigentlich verwunderlich, fand Markus Hengstschläger, der dem Publikum die Frage gestellt hatte. Denn eigentlich hätte man heute die besten Voraussetzungen, die Zukunft vorauszusehen. «Noch nie war die Welt, der Mensch, so gläsern wie heute», sagte der Wiener Genetiker.

Aus der Antwort folgerte er auch, dass es mit dem «Mut zur Zukunft», wie das Motto des ersten Finance Forums in St.Gallen lautete, noch etwas hapert. Dabei kann er helfen. Finanzspezialist ist Hengstschläger zwar nicht. Er spricht von der Lösungsbegabung, die es genau so zu trainieren gelte wie andere Begabungen. Dann befähige sie einen dazu, auf neue Fragen neue Antworten zu finden. Die finde man aber selten im Mittelmass, warnte er, und zog den Vergleich zum Völkerball: Wenn die Bälle aus allen Richtungen kommen, bringt es nichts, wenn alle in der Mitte stehen. Will man sie fangen, müsse man sich breit aufstellen. Für Hengstschläger ein Argument für Diversität.

Ohne Risiko keine Rendite

HSG-Bankenprofessor Manuel Ammann hört hier auch: Diversifikation. Ein Anlageportfolio aus vielen Anlagekategorien und Branchen sei eine gute Absicherung für allerlei Risiken. Zurzeit seien aber Aktien Trumpf. «Heute braucht man auf den Finanzmärkten Mut zum Risiko». Denn ohne Risiko sind auch keine Renditen zu erreichen. Eine Folge der Geldpolitik mit hohen Geldmengen und tiefen Zinsen, zum Teil unter dem Nullpunkt.

Manuel Ammann, Finance-Professor, Universität St.Gallen PD

Eine weitere Folge davon: Aktien sind ausserordentlich hoch bewertet. «Oft spricht man von Casinowirtschaft», sagt Ammann. Aber es gebe andere Gründe. Im herrschenden Zinsumfeld wird jedes bisschen Rendite teuer bezahlt. Ob sich das Zinsumfeld angesichts der steigenden Inflation ändert, will er aber nicht sagen. Negativzinsen seien zwar ökonomisch kaum nachhaltig, sagt er. «Aber Zinsprognosen sind notorisch unsicher.»

Ungleichheit und Nachhaltigkeit

Das gilt zwar für alle Prognosen. Trotzdem muss Christian Nolting, Chief Investment Officer der Deutschen Bank, immer etwas in die Zukunft blicken. Wichtige Themen seien bereits erkennbar. Die Ungleichheit werde die Welt beschäftigen, glaubt Nolting.

«Es wird wieder mehr über Steuern geredet.»

Auch Fragen der Zinsen und der öffentlichen Verschuldung blieben aktuell.

Christian Nolting, CIO Deutsche Bank. Tobias Garcia

Aktuell ist auch die Frage der Inflation. Die derzeitigen Preisausschläge seien eine Folge der Probleme in den Lieferketten, sagt er. Aber es spräche einiges dafür, dass die Inflation langfristig ein höheres Niveau erreiche. So werde auch als Folge von Corona wohl wieder mehr in der Nähe produziert. Und die demografische Entwicklung könnte zu einem Arbeitskräftemangel und damit höheren Kosten und Löhnen führen. Auch Nachhaltigkeit sei ein grosses Thema. Noting sieht hier nicht nur eine Chance für Europa. Die Banken könnten ein Treiber des Wandels sein, sagt er.

Nachhaltigkeit beschäftigt die Banken

Ein grosses Thema ist die Nachhaltigkeit auch bei den Kunden der St.Galler Kantonalbank, wie deren CEO Christian Schmid in der anschliessenden Gesprächsrunde sagte. Doch noch sind viele Fragen offen. Es brauche mehr Transparenz, sagte HSG-Professorin Michèle Sutter-Rüdisser. Für Christian Nolting ist auch die Politik gefragt. «Wir brauchen Regulatorien.»

SGKB-CEO Christian Schmid und HSG-Professorin Michèle Sutter-Rüdisser stellten sich den Fragen von Moderator Reto Lipp. Tobias Garcia

Keine Antwort wusste die Runde aber auf die Frage, ob sich die Zinsen erhöhen würden. Michèle Sutter-Rüdisser riet aber, nicht nur auf Westeuropa und die USA zu schauen. «In Osteuropa steigen die Zinsen bereits.»

Mit dem Franken gegen die Inflation

Ob das in der Schweiz geschieht, weiss am ehesten Andréa Mächler, Direktoriumsmitglied der Schweizerischen Nationalbank. Doch sie liess sich nicht in die Karten blicken. «Die wirtschaftliche Erholung ist da», sagte sie. Schnell sei sie gekommen, eine gute Nachricht. Corona bleibe aber ein Unsicherheitsfaktor, und nicht der einzige. Die Probleme in den Lieferketten seien ein anderer. Hauptgrund dafür sei, dass die Nachfrage so schnell gestiegen ist. Das ist auch der Grund für die Inflation, die in den USA fünf, in der EU rund vier Prozent erreicht. In der Schweiz sei sie aber noch moderat. «Dabei hilft uns der starke Franken.»

Andréa Mächler (SNB) sprach über die Herausforderungen der Schweizer Geldpolitik. PD

Eine Zinserhöhung, sei jedenfalls immer heikel. «Kommt sie zu schnell, riskiert man, das Wachstum zu bremsen.»