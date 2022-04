Exportsieger Flawiler Büchi Labortechnik gewinnt Export Award – Ruth Metzler lobt die Nähe zu den Kunden Das Familienunternehmen Büchi Labortechnik hat sich von der einstigen Glasbläserei zu einem globalen Hightech-Unternehmen und Marktführer entwickelt.

Die Büchi Labortechnik AG mit CEO Roger Baumann hat den Export Award gewonnen. Bild: Urs Bucher

Der Export Award von Switzerland Global Enterprise (S-GE) geht dieses Jahr an die Flawiler Büchi Labortechnik. Das Unternehmen vertreibt Analyse- und Testgeräte für die Forschung in Pharma und Chemie und rüstet Labore mit Messgeräten für die Qualitätskontrolle von Lebens- und Futtermitteln oder für die Umweltanalytik aus. Überzeugt hat es die Jury mit seiner klaren Marktbearbeitungsstrategie. Alt Bundesrätin Ruth Metzler-Arnold, Verwaltungsratspräsidentin von S-GE, hat den Preis im Rahmen des Aussenwirtschaftsforums überreicht.

Neben Büchi Labortechnik waren der Zuger WealthTech Altoo und GWF MessSysteme aus Luzern für das Finale nominiert. Am Schluss hat sich das Familienunternehmen aus Flawil durchgesetzt. «Die Büchi AG beeindruckte die Jury mit ihrer klaren Marktbearbeitungsstrategie. Dank einer konsequenten und abgestuften Organisationsentwicklung ist Büchi in der Lage, die nötigen Kompetenzen gezielt und zum richtigen Zeitpunkt in den internationalen Zielmärkten bereitzustellen, und kann ihr Potenzial damit optimal entfalten.»

So begründet Ralph Siegl den Entscheid. Siegl ist Präsident der Jury. «Büchi hat den Export Award heute gewonnen, da sich das Familienunternehmen mit seinen weltweit 20 Tochtergesellschaften insbesondere durch seine Fähigkeit auszeichnet, regionalen Besonderheiten und Anforderungen gerecht zu werden und nah und direkt am Kunden zu sein», sagte Ruth Metzler-Arnold. Zusätzlich zur Siegestrophäe erhält der Gewinner einen Gutschein für Export-Dienstleistungen von S-GE für einen neuen Markteintritt und eine Goldmitgliedschaft für ein Jahr.

Das KMU beschäftigt rund 800 Mitarbeitende, ist in über 100 Ländern präsent und weist einen Exportanteil von 97 Prozent auf. In den internationalen Schlüsselmärkten ist Büchi mit 20 Tochterfirmen präsent. In anderen Ländern arbeitet das wachsende Unternehmen mit Vertriebspartnern zusammen.

Der Export Award

Mit dem Export Award von Switzerland Global Enterprise wird jedes Jahr ein international tätiges Unternehmen ausgezeichnet, das durch seine Expansionsstrategie, die Nachvollziehbarkeit seines Internationalisierungskonzepts und eine konsequente und erfolgreiche Umsetzung überzeugt. Die Kandidaten und Gewinner der letzten Jahre zeigen exemplarisch, wie erfolgreich sich Schweizer KMU gegen zahlreiche Widerstände auf dem internationalen Parkett behaupten, durch Innovationskraft, Agilität und Cleverness. Unter den Bewerbern werden immer wieder «Hidden Champions» mit einem grossen Internationalisierungspotenzial entdeckt.