Expansion Hälg übernimmt Bündner Haustechnikfirma Simeon Die St.Galler Gebäudetechnikgruppe Hälg setzt ihre Einkaufstour im Bündnerland fort. Der Verkäufer, Robert Simeon, regelt mit der Transaktion seine Nachfolge.

Die Simeon Haustechnik wird in Hälg integriert. (Von links) Reto Briner, Leiter Region Ost der Hälg Group, Inhaber Robert Simeon und Roman Senti, Leiter der Hälg-Niederlassung Chur. Bild: PD

Immer wieder kauft die in der Gebäudetechnik tätige St.Galler Hälg Group kleinere Konkurrenzunternehmen auf. Jüngster Streich ist die Übernahme der Simeon Haustechnik AG in Lantsch/Lenz in der Region Albula, südlich von Chur. Laut Mitteilung regelt Inhaber Robert Simeon mit der Übergabe seines Unternehmens per 1. Juli 2022 an Hälg seine Nachfolge.

Das Team und der Standort der kleinen Firma bleiben erhalten. Simeon beschäftigt laut Hälg acht Mitarbeitende. Das Unternehmen wird in die Hälg-Niederlassung Chur integriert und künftig von dieser als Zweigstelle geführt. Der bisherige Firmenname wird aufgegeben. Leiter der Zweigstelle wird Mike Müller, der seit 13 Jahren bei der Simeon Haustechnik arbeitet. Robert Simeon bleibt aktiv für Beratung und Akquisition.

«Ein in der Region bekanntes und eingespieltes Team»

Die Simeon Haustechnik ist seit fast 30 Jahren auf Service und Sanierung in den Bereichen Sanitär und Heizung spezialisiert. Mit der neuen Zweigstelle in Lantsch/Lenz erreiche Hälg mehr Nähe zum Markt und der Kundschaft in der Region. Roman Senti, Leiter der Hälg-Niederlassung Chur, sagt: «Mit der Integration gewinnen wir ein in der Region bekanntes und eingespieltes Team, verstärken die Gewerke Sanitär und Heizung und können so unseren Kundinnen und Kunden noch bessere Leistungen bieten.»

Die Hälg Group, die den Gebrüdern Marcel und Roger Baumer gehört, zählt 1117 Mitarbeitende an 22 Standorten in der Schweiz. 2021 setzte die Firmengruppe mit Hauptsitz in St.Gallen 315 Millionen Franken um.