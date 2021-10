Expansion Steinacher Variosystems eröffnet ein Vertriebsbüro in Deutschland Das Elektronikdienstleistungsunternehmen Variosystems aus Steinach baut das Deutschlandgeschäft aus. Für die Geschäftsentwicklung dort ist Jürgen Forst verantwortlich.

Der Schweizer Standort der Variosystems aus Steinach. PD

Die Steinacher Variosystems AG ist ein global tätiges Elektronik Dienstleistungsunternehmen mit mehr als 1800 Mitarbeitenden. Das Unternehmen teilt mit, dass Jürgen Forst für den weiteren Ausbau der Vertriebsaktivitäten und des Kundensupports in Deutschland gewonnen werden konnte. Die neue Aussenstelle mit Sitz in der Nähe von Frankfurt am Main ist im September eröffnet worden.

Jürgen Forst soll das Deutschlandgeschäft entwickeln. PD

Jürgen Forst ist gemäss Communiqué seit über 20 Jahren in der Elektronikdienstleistungsbranche tätig. Variosystems verfolge mit diesem Ausbauschritt das Ziel, die Servicequalität und die Kundennähe weiter zu steigern. Ausserdem soll Forst im deutschen Markt auch Neukunden gewinnen.