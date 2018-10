Ex-Vermögensverwaltungschef Raoul Weil vor Gericht

Im Prozess gegen die Grossbank UBS am Pariser Strafgericht, Tribunale de Grande Instance, hat sich am Mittwoch der frühere Chef der Vermögensverwaltung Raoul Weil den Fragen der Richter gestellt und die an ihn gerichteten Vorwürfe zurückgewiesen.