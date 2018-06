«Es wird keinen Handelskrieg geben» Die USA sind der zweitwichtigste Handelspartner der Schweiz. Laut Martin Naville, Direktor der Schweizerisch-Amerikanischen Handelskammer, werde das zu wenig beachtet. Dass der schwelende Handelsstreit eskaliert, glaubt er nicht. Roman Schenkel

Martin Naville betonte in Luzern die wirtschaftlich guten Beziehungen zwischen der Schweiz und den USA. (Marcel Bieri/Keystone; Zürich, 3. April 2009).

Der Kampfparole «America first» des amerikanischen Präsidenten Donald Trump zum Trotz – die Schweizer Firmen sind im Geschäft mit den Amerikanern ganz vorne mit dabei. Im vergangenen Jahr haben Schweizer Unternehmen gemäss Aussenhandelsstatistik Produkte und Waren im Wert von 33,8 Milliarden Franken in die USA exportiert. «Das ist ein Anteil von 15,3 Prozent aller Schweizer Exporte», rechnet Martin Naville, Direktor der Schweizerisch-Amerikanischen Handelskammer, vor. Nach Deutschland (18,9 Prozent) sind die USA damit der zweitwichtigste Handelspartner der Schweiz. Seit 2012 sind die Exporte in die USA um 51,1 Prozent gewachsen. Zum Vergleich: Die Ausfuhren nach Deutschland stiegen im gleichen Zeitraum um 3,3 Prozent an. «Es wird viel Negatives über die USA im Zusammenhang mit Präsident Trump geschrieben, wie gut die wirtschaftlichen Beziehungen eigentlich sind, wird viel zu wenig beachtet», so der Direktor der Schweizerisch-Amerikanischen Handelskammer.

Naville, brillanter USA-Verkäufer, sprach gestern an einem Anlass der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz in Luzern. Das Thema: Exporte in die USA. Dabei räumte Naville mit einigen Vorurteilen auf. Die Empörung über das Verwechseln der Schweiz mit Schweden beispielsweise müsse man etwas relativieren, «schliesslich kennen auch nur sehr wenige Schweizer die Nachbarstaaten von Minnesota». Die USA, das sei schliesslich nicht nur ein Land, das sei eine ganze Welt. Ein weiteres Beispiel gefällig: «Texas hat das gleich grosse Bruttoinlandprodukt wie Russland, Kalifornien entspricht von der Wirtschaftsgrösse Italien, und Illinois ist vergleichbar mit der Türkei», so Naville.

Handelsstreit: Die USA haben weniger zu verlieren

Der US-Experte geht nicht davon aus, dass der schwelende Handelsstreit um die Einfuhrzölle eskalieren wird: «Es wird keinen Wirtschaftskrieg geben», machte er klar. Und falls doch, dann hätten die Handelspartner der USA viel mehr zu verlieren – zum einen weil die US-Wirtschaft stark binnenorientiert sei, zum anderen weil die USA puncto Energieversorgung unabhängiger seien als noch vor zehn Jahren. Dank Fracking haben sich die USA mit rasantem Tempo in Richtung Spitze der Ölförderländer der Welt vorgearbeitet.

Ebenfalls nicht von einer Eskalation geht Rechtsanwältin Susanna Auf der Maur-Quinn aus. Die gebürtige US-Amerikanerin spricht von einem «Ausbalancieren» bei den Einfuhrzöllen. Sie warb für Verständnis der amerikanischen Massnahmen, China und die EU hätten in gewissen Bereichen deutlich höhere Zölle als die USA.

Tipps aus der Praxis, wie Unternehmen erfolgreich in die USA exportieren können, gab Damian Felchlin. Er arbeitet in San Francisco für Switzerland Global Enterprise S-GE und unterstützt hiesige Firmen, die in den USA Fuss fassen wollen. Als grösstes Hindernis für eine Expansion in die USA bezeichnet Felchlin die Risikoscheuheit Schweizer Firmen. Für den Schritt über den grossen Teich brauche es jedoch ein klares Bekenntnis: «Man muss bereit sein, finanziell zu investieren, sonst wird es nicht aufgehen.» Besonders gute Chancen in den USA sieht er für Firmen aus der Pharmabranche, der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie, im Lebensmittelbereich oder der Informationstechnologie.