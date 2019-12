Entscheidende GV bei Schmolz+Bickenbach verzögert sich Die Generalversammlung zur Kapitalerhöhung des Luzerner Stahlkonzerns beginnt eine Stunde später – weil die Kontrahenten noch verhandeln.

Jens Alder, Verwaltungsratspräsident von Schmolz+Bickenbach, an der ausserordentlichen Generalversammlung in Emmenbrücke. Alexandra Wey/Keystone

Buchstäblich bis zur letzten Minute und darüber hinaus verhandelten am Montag die beiden Grossaktionäre von Schmolz+Bickenbach (S+B) um die Rettung des angeschlagenen Luzerner Stahlherstellers. Zum vorgesehenen Beginn der ausserordentlichen Generalversammlung um 14 Uhr am Sitz der Tochterfirma Swiss Steel in Emmenbrücke begrüsste Verwaltungsratspräsident Jens Alder die Aktionäre mit den Worten, man möge doch bitte eine halbe Stunde länger warten, denn: «Die zwei grossen Aktionäre sind noch in Verhandlung, ich höre aber positive Signale.»

Die beiden Grossaktionäre, das sind auf einer Seite die Big Point Holding von Amag-Besitzer Martin Haefner. Sie hält aktuell 17,5 Prozent der Firmenanteile und will mit einer Kapitalerhöhung im Umfang von mindestens 325 Millionen Franken einen dominierenden Anteil von mindestens 37,5 Prozent übernehmen. Nicht damit einverstanden ist die Liwet Holding, deren Hauptaktionär der russische Investor Viktor Vekselberg ist. Liwet ist mit einem Anteil von knapp 27 Prozent aktuell grösste Aktionärin von S+B.

Um 14.30 Uhr bat Alder dann um eine weitere halbe Stunde Zeit – Stand jetzt sollte die GV also um 15 Uhr beginnen. Einziges Traktandum ist die geplante Kapitalerhöhung. Anwesend sind knapp 300 Aktionäre.

Update folgt ...