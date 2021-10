Energie Strom «intelligent verschwenden»: Wie wir in Zukunft leben Am SAK-Forum an der Olma debattieren Experten darüber, wie das Wohnen in Zukunft ausschaut. Und weshalb wir laut Autarkieforscher Timo Leukefeld beim Energieverbrauch ruhig etwas über die Stränge schlagen dürfen.

Timo Leukefeld rät zu einer «Enttechnisierung» von Gebäuden. Bild: Marlies Thurnheer (St.Gallen, 15. Oktober 2021)

«Wir müssen CO 2 -neutral werden, sonst kollabiert der Planet.» Sagt Adriano Tramèr von der Geschäftsleitung der St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke (SAK). Ist das zu schaffen? «Es ist rein eine Frage des Willens», sagt der stellvertretende Empa-Direktor Peter Richner. Und der deutsche Energieexperte und Autarkieforscher Timo Leukefeld spricht von «vielen Möglichkeiten für die Energiewende, doch es gibt noch zu wenig Geschäftsmodelle, die Erfolg bringen». Neben Umwelt- und Klimaschutz ist laut Leukefeld auch Wirtschaftlichkeit erforderlich, denn:

«Alles was sich nicht rechnet, ist nicht nachhaltig.»

Die Experten trafen am Freitag am SAK-Forum an der Olma zusammen und debattierten darüber, wie wir in Zukunft leben. Leukefeld plant Gebäude, die weitgehend energieautark sind, zu etwa 70 Prozent, die übrigen 30 Prozent werden zugekauft, weil dieser Rest zu teuer wäre.

Der Professor propagiert auch neue Modelle für die Wohnungsmiete, so etwa die Pauschalmiete mit Energieflat über zehn Jahre. Das heisst: Die Mieterin oder der Mieter zahlt für Wohnen, Wärme und Strom samt Laden des Elektroautos einen einzigen Fixpreis. Das kommt den Mieter dann günstiger und ist für die Vermieterin dann rentabler, wenn die Energie hauptsächlich von der hauseigenen Fotovoltaikanlage auf dem Dach produziert wird und auf Verbrauchsabrechnungen pro Wohnung verzichtet wird.

Fixpreis kann zu bösem Blut führen

Das leuchtet auch Gilgian Leuzinger ein, Geschäftsführer der Projektentwicklerin Relesta in Zuzwil. Leuzinger gibt aber zu bedenken: «Sparsame Mieter mit wenigen elektronischen Geräten werden das Modell hinterfragen, weil sie verschwenderische Mieter mit vielen Geräten quersubventionieren.» Leuzinger weiss: Der Kostenblock Energie kann in einer Wohnung mit verschwenderischen Mietern bis zu viermal höher sein als in einer ähnlichen Wohnung mit Sparsamen.

Gleichwohl verficht Leukefeld sein Modell. Zumal er davon ausgeht, dass die Sonnenenergie in zehn Jahren nur noch einen Bruchteil ihres heutigen Preises kosten dürfte. Quasi gratis Strom aus Solarkraft erlaube auch «intelligentes Verschwenden», sagt Leuke­feld:

«Man muss die Häuser so planen und bauen, in denen die Menschen so leben können, wie sie sind – leicht verschwenderisch, ohne die Umwelt und das Portemonnaie zu belasten.»

Windkraft spürt viel Gegenwind

Doch: «Wir haben keinen Überschussstrom», sagt Tramèr. Vielmehr laufe die Schweiz auf eine Stromknappheit im Winter zu, sekundiert Richner. Er rät deshalb neben dem Ausbau der Sonnenenergie auch zu einem Ausbau der Windenergie, «weil der Wind nachts und im Winter mehr bläst». Solche Vorhaben kollidieren jedoch oft mit dem Landschaftsschutz.

Ein anderes Problem ist der Handwerkermangel. In Gebäuden wird immer mehr Technik verbaut, Wartung und Unterhalt kosten Geld, und da sich Handwerker zunehmend rar machen, steigt deren Preis. Leukefeld empfiehlt deshalb eine «Enttechnisierung» der Gebäude. Konkret: Verzicht auf technische Spielereien, die niemand brauche wie beispielsweise Storen- oder Lichtsteuerungen per App, weniger Rohrleitungen, mehr Kabel. Als Beispiel nennt er Infrarotheizungen, die mit Solarstrom funktionieren anstatt Heizkörper, durch die warmes Wasser läuft.

«Thermodynamischer Schwachsinn»

Noch plakativer formuliert es Richner:

«Wir müssen die fossilen Energien aus den Gebäuden herausbringen. Es ist thermodynamischer Schwachsinn, mit einer 1400 Grad heissen Flamme lauwarmes Wasser zu machen.»

Ohne fossile Energie funktionieren neue Geschäftsmodelle der SAK. Als Beispiele nennt Tramèr das Solarfaltdach über dem Parkplatz der Kronbergbahn. Oder den Bau der Wasserstoffproduktionsanlage beim Wasserkraftwerk Kubel, der kürzlich begonnen hat.