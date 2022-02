Eisenbahnbau Stadler verkauft Akku-Zug nach Norddeutschland Deutsche Bahn bestellt bei Stadler Triebzüge vom Typ Flirt Akku. Die 14 Akku-Flirts sollen in Mecklenburg-Vorpommern eingesetzt werden.

Der Akku-Flirt soll ab Ende 2026 in Deutschlands Nordosten zirkulieren. PD

Elektro statt Diesel: Mit der Bestellung über Batteriezüge baut Stadler seine Marktführerschaft im Bereich der alternativen Antriebstechnologien in Deutschland mit dem bereits dritten Liefervertrag aus. Weiter heisst es in einer Medienmitteilung, dass mindestens 113 Fahrzeuge mit alternativen Antriebstechnologien in den kommenden fünf Jahren ausgeliefert werden.

Die zweiteiligen Akku-Flirts für Mecklenburg-Vorpommern sollen ab Dezember 2026 im Einsatz sein. Gemäss Mediensprecher Fabian Vettori könnten nach Absprache mit dem Kunden keine Angaben zu finanziellen Volumen gemacht werden.

Die Deutsche Bahn (DB) wird mit den Batteriefahrzeugen von Stadler ab Ende 2026 die bisher mit Diesel betriebenen Strecken in Mecklenburg-Vorpommern betreiben. Im Communiqué heisst es, dass damit die Strecken lokal emissionsfrei befahren werden, ohne im gesamten Netz Oberleitungen bauen zu müssen.

Carsten Moll, Vorsitzender DB Regio Nordost, sagt, dass man mit den Batterie-elektrischen Triebwagen einen wichtigen Schritt in Richtung Klimaneutralität gehe.

Der Flirt Akku ist ausgelegt für nicht- oder nur teilelektrifizierte Strecken. Die Reichweite des Fahrzeugs liegt bei rund 100 km. Damit können 80 Prozent der nicht-elektrifizierten Strecken Deutschlands mit dem Regionalzug im Batteriebetrieb befahren werden. Mit 224 gefahrenen Kilometern im reinen Batteriebetrieb hält der Akku-Flirt den Weltrekord für die längste Fahrt eines Regionalzugs im reinen Batteriemodus ohne zusätzliche Ladung.