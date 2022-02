Eisenbahn 20 Flirt-Züge für deutsch-niederländische Bahnstrecke Die Regionalverkehre Start Deutschland GmbH hat beim Bussnanger Zugbauer Stadler 20 Züge für den Maas-Wupper-Express bestellt.

Visualisierung des Flirt-Zuges für den Maas-Wupper-Express. Bild: PD

Die Regionalverkehre Start Deutschland GmbH, eine hundertprozentige Tochter der DB Regio AG hat das Ausschreibungsverfahren für den Maas-Wupper-Express gewonnen. Zum Fahrplanwechsel im Dezember 2026 wird Start die Strecke übernehmen.

Weiter heisst es in einem Communiqué, dass auch für neue Züge gesorgt sei. Start setze 20 vierteilige Neufahrzeuge des Typs Flirt XL EMU4 des Bahnherstellers Stadler ein. Der Preis ist nicht kommuniziert worden.

Eine frühere Bestellung liefert aber Anhaltspunkte: 2019 bestellte die Transdev GmbH bei Stadler ebenfalls vierteilige Flirt-Züge für den Regio-S-Bahn-Verkehr in Bremen und Niedersachsen. Auftragsvolumen: 16 Züge für 100 Millionen Euro. Hochgerechnet auf die Start-Bestellung dürfte diese einen Umfang in der Gegend von 125 Millionen Euro haben.

Vom westfälischen Hamm ins niederländische Eindhoven

Der Maas-Wupper-Express erstreckt sich über eine Länge von 214 Kilometern und verbindet Hamm mit Eindhoven. Der Grossteil davon liegt demnach in Deutschland, fast 40 km in den Niederlanden. 24 Stationen werden angefahren. Die extralangen Wagen der Flirt-Fahrzeuge für den Maas-Wupper-Express haben jeweils sieben Türen je Fahrzeugseite. Insgesamt finden 375 Fahrgäste in einem Flirt Platz.

Für die Umsetzung der europaweiten Verkehrswende müsse der Eisenbahnverkehr zuverlässig, grenzüberschreitend und komfortabel sein. Stadler könne das durch die Konstruktion mehrsystemfähiger Fahrzeuge auch über Landesgrenzen hinaus ermöglichen, sagt Jure Mikolcic, CEO von Stadler Deutschland.