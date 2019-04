Einfamilienhäuser: Wer hat noch keins, wer will noch eins?





Extrem tiefe Zinsen und ein günstiges wirtschaftliches Umfeld befeuern die Nachfrage

nach Eigenheimen. Besonders das Interesse an Einfamilienhäusern steigt – und das Angebot im Markt ist gross.

Jürg Zulliger

Die Nachfrage nach einem Haus mit Garten ist ungebrochen. (Bild: Benjamin Manser (Mörschwil, 6. April 2019)

Die Blütezeit des Einfamilienhausbaus ist zwar vorbei. In der Gunst vieler Leute steht ein Einfamilienhaus im Grünen aber ganz weit oben. Gemäss der Studie «Online Home Market Analysis» sind im letzten Jahr rund 34000 Einfamilienhäuser zum Kauf ausgeschrieben worden. Dies entspricht einem neuen Höchststand. 2015 waren 6000 Objekte weniger auf dem Markt. Die Auswertung der Ausschreibungen lässt zuverlässige Schlüsse zur Nachfrage zu. Obwohl das Angebot ausgeweitet wurde, gingen die Häuser schneller weg. Aktuell fiel die Insertionsdauer auf durchschnittlich 81 Tage.

Die Knappheit liegt auch im Wohntraum vom freistehenden Haus im Grünen begründet. Allerdings ist der Neubau von Einfamilienhäusern in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen. Ursachen sind hohe Bodenpreise in den Zentren und der Mangel an geeigneten Baulandreserven. Laut Studienautor Peter Ilg handelt es sich bei den heute ausgeschriebenen Einfamilienhäusern zu zwei Dritteln um Objekte aus dem Bestand. Nur ein Drittel sei Neubau. Weil in den nächsten Jahren die Babyboomer in Pension gehen, dürfte ab 2025 das Angebot auf diesem Markt noch einmal steigen.

Besonders begehrt sind Einfamilienhäuser im Kanton Zürich. Hier verleiben die ausgeschriebenen Objekte nur gerade 48 Tage auf dem Markt. Der Trend zu kürzeren Verkaufszeiten ist fast flächendeckend in der Schweiz zu beobachten. Insgesamt werden in absoluten Zahlen mehr Eigentumswohnungen ausgeschrieben als Einfamilienhäuser. Doch auch in diesem Segment läuft alles rund. Die Zahl der Angebote von Stockwerkeinheiten auf dem Markt steigt, die Insertionsdauern gehen zurück. Die Nachfrage nach Eigenheimen bleibt dennoch stark, Tendenz steigend.

Peter Ilg vom Swiss Real Estate Institute nennt drei Gründe für diese erstaunliche Entwicklung: «Erstens fiel 2018 das gesamtwirtschaftliche reale Wachstum mit 2,5 Prozent so hoch aus wie seit acht Jahren nicht mehr. Zweitens haben sich die Befürchtungen, dass die Zeit der Negativzinsen bald zu Ende geht, verflüchtigt. Die ausserordentlich tiefen Hypothekarzinsen bleiben noch länger bestehen.» Drittens sei Sparen aufgrund der tiefen Zinsen nach wie vor uninteressant. Wer in Obligationen investierte, müsse negative Zinsen in Kauf nehmen. Die Kurse würden sich auf hohem Niveau und volatil bewegen.

Kaum Villen in der Ostschweiz

Der Eigenheimmarkt in der Ostschweiz ist alles in allem von grosser Stabilität geprägt. Auffallend ist allerdings, dass die Insertionsdauer hier nicht gefallen, sondern leicht gestiegen ist. Das dürfte unter anderem damit zu tun haben, dass im günstigen Segment, 500000 bis eine Million Franken, mehr Einfamilienhäuser in den Verkauf kamen. Zugleich ging die Nachfrage eher zurück, was zu einem Angebotsüberhang führte. Und ganz anders als im Raum Zürich, Oberengadin oder Genf existiert in der Ostschweiz so gut wie kein Markt für Luxusliegenschaften mit Kaufpreisen über 2,5 Millionen Franken. Gemäss der Studie wurden übers ganze Jahr in der Ostschweiz nur sieben solch teurer Häuser öffentlich ausgeschrieben. Die Insertionsdauer lag hier bei rekordhohen 1266 Tagen.

Dafür ist in den Regionen der Ostschweiz eine grössere Zahl von preiswerten Häusern auf dem Markt. Typischerweise an Standorten etwas ausserhalb der Zentren. Von sehr peripheren Landgemeinden abgesehen, finden sich in der ganzen Schweiz kaum günstigere Standorte.