«Eine St.Galler Lösung» im Fensterbau: Klarer übernimmt das Geschäft von Haller Nach 127 Jahren stellt die St.Galler Haller Fenster AG ihre Tätigkeit ein. Ihr Geschäft samt der Betreuung der Kunden wird in die Klarer Fenster AG in St.Gallen-Haggen integriert. Für die Mitarbeitenden zeichnen sich Lösungen ab.

Blick in die Produktion der Klarer Fenster AG. Bild: PD

61 Jahre alt ist Patron Adolf Haller, und er hat sich in den vergangenen Jahren Gedanken gemacht über die Zukunft. Weil familienintern keine Nachfolge absehbar gewesen ist, hat er mit der Klarer Fenster AG das Gespräch gesucht - und mit ihr «eine St.Galler Lösung» gefunden.

Demnach stellt Haller sein operatives Geschäft per Ende 2020 ein, und es wird dann in die Klarer Fenster AG integriert. Diese beschäftigt am Standort unterhalb des Bahnhofs Haggen 60 Mitarbeitende und wird geführt von Josef Klarer und seinen Söhnen Adrian und Rafael Klarer.

Gute Bekannte

Die Voraussetzungen sind gut: Haller und die Familie Klarer kennen sich seit Jahrzehnten, die Produktepaletten sind praktisch identisch, und beides sind traditionsreiche Familienbetriebe mit ähnlicher Unternehmensphilosophie, wie betont wird. Klarer Fenster feiert dieses Jahr das 125-Jahr-Jubiläum.

Adolf Haller beschäftigt fünf Mitarbeitende. «Alle dürfen sich bei Klarer bewerben und werden bevorzugt behandelt, doch müssen ihre Fähigkeiten zum Unternehmen passen», sagt Haller. Es zeichne sich ab, dass sich ein paar von ihnen anders orientieren möchten und die anderen wohl von Klarer übernommen werden:

«Wie in zahlreichen Handwerksbranchen besteht auch im Fensterbau ein Fachkräftemangel.»

Von reiner Handarbeit zur Vollautomatisierung

Klarer will die Haller-Kunden weiterhin bedienen. Dazu gehört auch, laufende Aufträge abzuwickeln und alle vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen. Klarer stellt Fenster aus Holz, Kunststoff sowie aus Holz und Metall her.

Die Wurzeln des Unternehmens reichen zurück bis 1895, als Heinrich Mettler mit der Herstellung von Holzfenstern und Bilderrahmen begann, alles in reiner Handarbeit. Heute ist die Produktion voll automatisiert. 2014 nahm Klarer eine neue hochmoderne Produktionsstrasse für Holz- und Holz-Metall-Fenster in Betrieb.

Arbonia hat verlagert, Swisswindows hat aufgegeben

Klarer Fenster schwört auf den Produktionsstandort Schweiz. Andere Fensterbauer haben einen anderen Weg eingeschlagen. So hat der Gebäudezulieferer Arbonia seinen Fensterbau der EgoKiefer AG von Altstätten und vom Waadtland in den Osten Europas verlagert, wo in hoch automatisierten Fabriken und zu deutlich tieferen Löhnen gearbeitet wird.

Nochmals andere haben aufgegeben. So ging beispielsweise im Februar 2020 die Swisswindows in Mörschwil in Konkurs, und der Freiburger Fenster- und Jalousienhersteller Favorol Papaux bekannt kündigte die Entlassung von 95 Mitarbeitenden oder 90 Prozent der Belegschaft an.