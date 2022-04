Interview Abtwiler Start-up verhindert Wasserverluste und baut einen Roboter für Trinkwasserleitungen Die St.Galler Kantonalbank und Startfeld zeichnen junge und innovative Unternehmen in der Ostschweiz mit dem Preis Startfeld Diamant und neu auch dem Rohdiamanten aus. Für den Rohdiamanten ist Fluidbot aus Abtwil mit Projektleiter Stefan Bamberger nominiert. Das Start-up möchte einen Roboter entwickeln, welcher Wasser­rohre auf ihre Dichtheit prüfen kann.

Bios Trinkwasser aus dem Hahnen kommt, geht in den Leitungen vom kostbaren Nass immer etwas verloren. Steffi Loos / AP dapd

Wie ist die Idee für Fluidbot entstanden?

Unsere Idee ist im Rahmen eines Projektes an der Fachhochschule OST im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen entstanden.

Es gibt schon Kameras, die in Rohren unterwegs sind. Wieso braucht es da noch Fluidbot?

Stefan Bamberger, Projektleiter Fluidbot, Abtwil.

Bekannt sind vor allem Kamerasysteme in Abwasserrohren. Unser Roboter arbeitet in sauberem Trinkwasser. Konkurrenzsysteme können sich nicht autonom fortbewegen, sondern treiben in dem Medium mit und sind somit viel ungenauer.

Welche Kunden als Zielgruppe peilen Sie an?

Der Fluidbot ist für Anbieter von Trinkwasser interessant, da der Wasserverlust schweizweit auf über 70000 Kilometer Versorgungsleitungen minimiert wird. Zudem ermöglicht er Anbietern von Rohrleitungskontrollen einen geringen Anwendungsaufwand.

Wie weit ist die Entwicklung des Roboters und wie funktioniert der Einsatz?

Aktuell sind wir an der Entwicklung des Prototypen und testen bereits einige Funktionen. Der Roboter wird sich selbstständig im Leitungsnetz bewegen und erfasst den Zustand der Leitungen. Das Kontrollsystem kann dabei mit verschiedenen Sensoren modular zusammengestellt werden.

Wie viele Mitarbeitende beschäftigt Fluidbot?

Aktuell arbeiten vier Personen an dem Projekt. Weiter haben wir einen Industriepartner, welcher uns beratend zur Seite steht.

Haben Sie weitere Projekte in der Pipeline?

Aktuell werden alle Ressourcen für die Entwicklung des Fluidbot eingesetzt. Wir planen jedoch weitere Anwendungsbereiche im Bereich Gas-Versorgung und Kontrolle von grösseren Lüftungssystemen.