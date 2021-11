GLEICHSTELLUNG Ein Blick über den Tellerrand bringt mehr Frauen in die Verwaltungsräte Auch in den Verwaltungsräten von Schweizer KMU sind Frauen noch selten. Das hat auch mit den Besetzungsprozessen zu tun.

Bei der Besetzung von Verwaltungsratsposten greifen die Eigentümer von KMU oft auf ihre persönlichen Netzwerke zurück: Apéro an Wirtschaftsforum. Max Tinner

Auch die Politik will mehr Frauen in den Führungsgremien der Schweizer Unternehmen: Bis 2026 müssen börsenkotierte Unternehmen in der Schweiz Gründe liefern, wenn nicht wenigstens 30 Prozent ihrer Verwaltungsratsmandate von Frauen besetzt sind. Dabei ist die grosse Mehrheit der Schweizer Unternehmen nicht an der Börse kotiert.

Auch in den Verwaltungsräten dieser meist kleineren und mittelgrossen Unternehmen sind Frauen aber weiterhin untervertreten. In einer Studie der Fachhochschule Ost suchte Sibylle Olbert-Bock nach Gründen, weshalb dies in KMU so sein könnte. Dabei gesteht sie auch KMU zu, dass sie an Gleichstellung interessiert seien. «Sie könnten so aus einer grösseren Anzahl an Kandidaten auswählen», sagt sie.

Dass die Frauenanteile in den Verwaltungsräten kaum ansteigen, habe auch mit den Frauen selbst zu tun: «Sie zögern bisweilen, sich für Führungsposten zu melden.» Entscheidend sei aber der Besetzungsprozess der KMU. Nicht nur gibt es hier weniger Programme, um gezielt Frauen für Führungspositionen vorzubereiten. Viele Posten würden innerhalb des bestehenden Netzwerkes, auch im persönlichen Umfeld verteilt, wie aus den Befragungen hervorging. «Dabei schaut man oft kaum über den Tellerrand», sagt Olbert-Bock.

Netzwerke sind Trumpf

Sibylle Olbert-Bock, Professorin für Leadership und Management, OST Bild: PD

Das macht auch die Bedeutung von Netzwerken klar. So empfiehlt Olbert-Bock Frauen, die sich für einen Verwaltungsratsposten interessieren, die eigenen Netzwerke besser zu nutzen und konsequent auszubauen. Ob reine Frauennetzwerke Frauen den Zugang zu diesen Positionen erleichtern, ist umstritten. Denn hier stossen Frauen noch nicht so häufig auf Kontakte, die den Weg auf einen Posten ebnen können, wie in anderen Netzwerken. «Aber man stösst auf Gleichgesinnte. Auch dieser Austausch kann nützen.»

Wenn Unternehmen tatsächlich mehr Frauen im Verwaltungsrat wollen, empfehle es sich einerseits, den Besetzungsprozess professioneller zu gestalten. Doch man müsste auch überdenken, welche Kompetenzen man sucht. «Es ist gut, wenn man im Verwaltungsrat jemanden hat, der bereits einmal ein Unternehmen geführt hat», sagt sie. Das müssten aber nicht alle vorweisen können. Wichtiger sei es, dass in Verwaltungsräten verschiedene Kompetenzen vertreten sind - und nicht nur C-Level-Erfahrung und Finanzkompetenzen. «Frauen schneiden in vielen Schlüsselkompetenzen besser ab als Männer», sagt Olbert-Bock.