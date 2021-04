EDELMETALL Das Gold und sein Weg in die Tresore der Banken und zu den Konsumenten sollen sauberer werden Raiffeisen und die Zürcher Kantonalbank wollen ihre Goldbeschaffung nachhaltiger und transparenter gestalten. Dies zusammen mit der Tessiner Raffinerie Argor-Heraeus. Ähnliche Absichten verfolgen Max Havelaar mit Fairtrade-Gold oder Acrevis mit Valcambi Green Gold.

Gestapelte Goldbarren. Doch woher stammt das Gold? Und wie wurde es geschürft und raffiniert? Bild: LTA

Rund die Hälfte der weltweiten Produktion von Goldbarren ist in der Schweiz angesiedelt: Das sagt Christoph Wild, Chef der Schweizer Raffinerie Argor-Heraeus, die mit ihrem Tessiner Werk in Mendrisio in diesem Geschäft ganz vorne mitspielt.

Doch wo kommt das Gold für diese Barren her? Unter welchen Bedingungen ist es geschürft worden? Argor-Heraeus will hier zusammen mit Raiffeisen und der Zürcher Kantonalbank (ZKB) mehr Transparenz schaffen. Und auch mehr Sauberkeit.

Strenges Regelwerk

Demnach werden bei Raiffeisen erstens künftig alle neu produzierten Goldbarren mit einem Zertifikat «responsibly sourced and traceable» (verantwortungsvoll beschafft und rückverfolgbar) ausgeliefert. Hergestellt werden die Barren weiterhin von Argor-Heraeus, die über alle erforderlichen Nachhaltigkeitzertifizierungen verfüge.

Darunter befindet sich auch die Responsible-Gold-Guidance-Zertifizierung. Dieses Regelwerk des Edelmetallmarkts London Bullion Markets Association (LBMA) ächtet Menschenrechtsverletzungen, bekämpft Geldwäscherei und Korruption, unterbindet Terrorismusfinanzierung und fördert einen nachhaltigen Umgang mit der Umwelt.

Unterstützung gewisser Kleinminen

Zweitens will Raiffeisen den Kunden neu auch die Namen aller Bergbauunternehmen und weiterer Unternehmen in der Lieferkette sowie die Herkunft des Goldes offen legen.

Drittens will die Bank den Barren künftig auch Gold von Kleinminen in Entwicklungs- und Schwellenländern beimischen, sofern diese Minen Teil sind eines anerkannten Programms zur Verbesserung ihrer Umwelt- und Sozialverträglichkeit. Bedingungen seien etwa die Förderung der Sicherheit der Mitarbeitenden oder der Verzicht auf den Einsatz von Quecksilber.

Darüber hinaus unterstützt Raiffeisen solche Programme kleiner Minen auch finanziell. Der Umfang der Unterstützung hänge ab vom Volumen der produzierten Raiffeisen-Goldbarren.

Unsichtbare Markierung zwecks Rückverfolgbarkeit

Einen anderen Weg beschreitet die ZKB. Sie verkauft ab sofort auch vollständig rückverfolgbares Gold, dessen Herkunft jederzeit eindeutig belegt werden könne. Dazu wird eine DNA-Markierungstechnik des ETH-Spin-offs Haelixa und von Argor-Heraeus verwendet. Dabei wird das geschürfte Gold noch in der Mine mit einem DNA-Marker von Haelixa besprüht.

Nach der Ankunft in der Tessiner Raffinerie führt Argor-Heraeus einen Materialabstrich durch, um den unsichtbaren Marker mit Hilfe eines PCR-Tests zu prüfen. Der Marker erbringe einen forensischen Beweis, dass das Gold tatsächlich aus einer bestimmten Mine stammt.

Institutionelle Investoren schauen genauer hin

Die Barren aus dem Gold werden mit einer Seriennummer versehen, die dem Käufer zeigen, aus welcher Mine das Edelmetall stammt. Mitte März 2021 sind die ersten 1-Kilo-Barren im Tresor der ZKB eingetroffen. Das Gold stamme aus einer südamerikanischen Mine.

Laut der ZKB, der grössten Goldhändlerin in der Schweiz, sind die Barren vor allem für institutionelle Investoren wie Pensionskassen oder Versicherungen gedacht. Denn bei diesen steigen die Anforderungen an Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien, und neue Reportingpflichten verlangen eine lückenlose Dokumentation. Die ZKB habe schon bisher ausschliesslich mit Herstellern zusammengearbeitet, die die LBMA-Richtlinien gewährleisten.

Fair gehandeltes Gold für Schmuck und Eheringe

Ebenfalls im Angebot hat die ZKB Gold aus fairem Handel. Dieses Fairtrade-Gold aus Minen in Peru war im Jahr 2014 von Max Havelaar lanciert worden. Mittlerweile wird es als Barren von 1 bis 10 Gramm von sieben Kantonalbanken angeboten, darunter auch jene der Kantone St.Gallen und Thurgau.

Ferner ist es als Schmuck und Eheringe bei 40 Goldschmiedinnen und Goldschmieden in der Schweiz im Angebot sowie bei Christ Uhren & Schmuck, Coop City und Manor.

Acrevis hat zertifiziertes Gold neu im Sortiment

Auch bei der Regionalbank Acrevis hat sich was getan. Seit Januar 2021 bietet sie zertifiziertes Valcambi Green Gold an. Dieses ist rückverfolgbar und nachhaltig geschürft und raffiniert, unter anderem ebenfalls nach den LBMA-Richtlinien sowie des Conflict Free Gold Standards des World Gold Councils.

Acrevis spricht von qualifizierten Minen, die ethisch und sozial verantwortungsvoll agieren und dieses Gold unter grösstmöglicher Beachtung von Menschenrechten sowie mit kontrollierten und umweltverträglichen Schürfmethoden produzieren.