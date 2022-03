Drucksachen St. Galler MS Direct Group setzt auf Druck Bei der MS Direct Group St. Gallen glaubt man an die Zukunft von Printerzeugnissen. Luca Graf übernimmt die Leitung der MS Direct AG.

Bei der MS Direct AG in Wittenbach werden für Kunden Pakete kommissioniert und verschickt. Benjamin Manser

Die Drucksachenagentur brain’print GmbH aus Niederhasli wird von der St. Galler MS Direct Group übernommen. Wie es in einem Communiqué heisst, sei das für die inhabergeführte brain’print die optimale Nachfolgelösung. Das Unternehmen ist seit 2004 als Anbieterin von Print-Management-Lösungen in der Schweiz tätig und bietet Unternehmen wie Ikea, Marionnaud oder Greenpeace Beratung und Realisation für Mailings, Drucksachen und andere Printmedien an.

Milo Stössel, Verwaltungsratspräsident MS Direct Group St. Gallen. PD

Von der Übernahme verspricht sich Milo Stössel, Verwaltungsratspräsident der MS Direct Group Synergien, zwischen Online und Print und eine dynamische Weiterentwicklung der Direktmarketing-Dienstleistungen. Insbesondere würden die Erschliessung neuer Zielgruppen im Printbereich innerhalb der MS Direct Group sowie datengetriebene Innovationen beim Printmanagement.

Stössel rechnet damit, dass Print als Geschäftsmodell interessant bleibt und professionelle Akteure gefragt seien, die unter Ausnutzung von Optik, Haptik und Ästhetik des Gedruckten neue kreative Ansätze für die Kommunikation mit dem Kunden entwickeln. Die Übernahme versteht er zudem auch als Bekenntnis zu Print. Er prognostiziert, dass die qualitative Bedeutung von Mailings und Drucksachen im Marketingmix nicht ab-, sondern tendenziell zunimmt.

Luca Graf, CEO MS Direct AG St.Gallen PD

Luca Graf wird neuer CEO der MS Direct AG, einer Tochter der MS Direct Group. Die MS Direct AG hat das starke Wachstum der letzten Jahre nach eigenen Angaben fortgesetzt. 2021 habe die Zahl der Neukunden im dreistelligen Bereich zugenommen. Mit dem neuen CEO verpflichte die MS Direct AG einen Experten in den Bereichen Logistik und E-Commerce. Die Art und Weise, wie Marken Geschäfte machen, habe sich in den letzten beiden Jahren grundlegend verändert. Shopsysteme wie Shopify oder WooCommerce ermöglichten es Herstellern und Händlern, schnell ein skalierbares digitales Schaufenster zum Kunden aufzubauen und in den direkten Vertrieb einzusteigen. Manifestierende Trends wie Social Commerce befeuerten diese Entwicklung zusätzlich. Der 46-jährige, promovierte Wirtschaftsingenieur verfüge als Head of Digital Innovation bei DSV und Panalpina über langjährige Erfahrung in der Digitalisierung von Logistikprozessen. Von Exoskeletten bis hin zu Drohneneinsätzen zur Optimierung der Prozesseffizienz schaue Graf auf eine umfassende Erfolgsbilanz zurück.

Die MS Direct AG setzt auf Digitalisierung und KI. Benjamin Manser

Die MS Direct AG kombiniert bereits heute Logistikprozesse mit eigenen Softwares und Lösungen mit maschinellem Lernen. Diese Technologiekompetenz will das Ostschweizer Unternehmen in den kommenden Jahren ausbauen und weiter in die digitale Transformation der Logistik investieren.