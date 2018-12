Mariel Hoch für den Verwaltungsrat der Komax Holding AG vorgeschlagen An der Generalversammlung von 2019 stellt sich der Verwaltungsratsvizepräsident Daniel Hirschi nicht mehr zur Wahl. Für ihn soll Mariel Hoch in den Komax-Verwaltungsrat nachrücken.

Mariel Hoch. (Bild: PD)

Der Verwaltungsrat der Komax Holding AG beantragt, Mariel Hoch an der Generalversammlung vom 16. April 2019 als Ersatz von Daniel Hirschi in den Verwaltungsrat zu wählen. Dies teilte die Komax Holding AG am Mittwoch mit. Die übrigen fünf Verwaltungsratsmitglieder stellen sich zur Wiederwahl.

Mariel Hoch hat an der Universität Zürich promoviert und 2005 das Anwaltspatent erworben. Sie arbeitet seit 2002 bei der Anwaltskanzlei Bär & Karrer AG in Zürich. Dort ist sie seit 2012 Partnerin. Hoch ist spezialisiert auf Firmenübernahmen und berät kotierte Unternehmen in gesellschafts- und börsenrechtlichen Angelegenheiten. Sie ist bereits Verwaltungsratsmitglied der SIG Combibloc Group AG, der Comet Holding AG sowie der Mexab AG. (pd/spe)