Digitalisierung In Rüthi im Rheintal entsteht eine intelligente Fabrik: Veratron und Autexis spannen zusammen Veratron nimmt bei der digitalen Transformation Tempo auf. Zusammen mit der Aargauer Autexis soll die Produktion optimiert und automatisiert werden.

Veratron baut mit Autexis die intelligente Fabrik

Die Veratron AG in Rüthi und die Autexis-Gruppe in Villmergen haben eine strategische Zusammenarbeit vereinbart. Veratron als Hersteller von Instrumenten für Fahrzeuge und Schiffe vernetzt seine eigenentwickelten Anlagen dank des intelligenten Datenmanagements aus dem Aargau und optimiert so seine Produktionsprozesse. Weiter heisst es in einem Communiqué, dass Autexis Erfahrungen mit der digitalen Fabrik in der Lebensmittelindustrie einbringt und sich durch die Partnerschaft erhofft, den Markt Ostschweiz zu erschliessen.

Martin Ebenter,

Präsident Veratron AG.

«Die Zusammenarbeit von Veratron und Autexis ist ein gutes Beispiel dafür, wie durch Synergien aus unterschiedlichen Branchen ergänzende und neue Geschäftsfelder entstehen können»,

sagt Martin Ebneter, CTO und Präsident der Veratron AG. Philippe Ramseier, CEO und Präsident der Autexis-Gruppe erklärt, die Schnittmenge der beiden mittelständischen Unternehmen seien Automatisierung und Prozessleittechnik.

Veratron war bis zum Management-Buy-out 2018 eine Tochtergesellschaft des Automobilzulieferers Continental. Zu den Hauptabnehmern der Instrumentierungen für Navigation und Motorüberwachung für den Marinemarkt zählen Hersteller von Fahrzeugen und Schiffen. Zum Angebot gehören neben den eigentlichen Produkten auch Produktionsanlagen, Automatisierungslösungen und Engineering Services in Sachen Lean Production. Veratron beschäftigt rund 100 Mitarbeitende.

Autexis mit gut 30 Mitarbeitenden ist in der Lebensmittelindustrie zu Hause, wo sie unter anderem Anlagen und Fabriken mit Steuerungen, Prozessleitsystemen sowie Cloud-Services ausstattet.

Digitales Management über alle Prozesse

Autexis‘ Kernkompetenz in Sachen intelligenter Automation sowie digitaler Fabrik sichere sich nun auch Veratron, heisst es in der Mitteilung. «Unsere Produktionsanlagen zeichnen viele Daten auf, nur haben wir diese bisher zu wenig zielführend genutzt, um unsere Produktionsprozesse zu überwachen und zu steuern», wird Ebneter zitiert. Als Beispiel nennt er, dass bei technischen Produkten die lückenlose Nachverfolgbarkeit von Bauteilen und Sublieferanten ein grosses Kundenbedürfnis sei. Eine vollumfängliche und komplexe Nachverfolgbarkeit für Einzelprojekte lohne sich nur aber bei sehr hohen Auftragsvolumina. Mit Autexis habe Veratron einen Partner gefunden, der das Datenmanagement dank neuer Kommunikationstechniken produktionsübergreifend integriert. Mit dem digitalen Management aller Prozesse und Systeme rücke die Fabrik der Industrie 4.0 in greifbare Nähe und mache auch die Instrumente für Fahrzeuge und Schiffe mit Software intelligent, sagt Ramseier. So werde die Nachverfolgbarkeit auch für Kleinserien interessant.

Philippe Ramseier, CEO und Präsident der Autexis-Gruppe.

Autexis erschliesst die Ostschweiz

Während Veratron eine Lücke in den eigenen Herstellungs- und Logistikprozessen schliesst, will Autexis in der Ostschweiz Fuss fassen. Die Zusammenarbeit sieht vor, Autexis-Mitarbeitende in Rüthi zu stationieren, um von dort aus neue Kunden zu akquirieren. Autexis soll vor Ort auch vom Know-how im Anlagen- und Steuerungsbau seitens Veratron profitieren. Mittelfristig wollen die beiden Partner einen Hub für die gemeinsame Markterschliessung etablieren.