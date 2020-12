Die Ostschweiz erlebte ein touristisches Sommermärchen Dank vieler inländischen Gäste konnten die Ostschweizer Hoteliers einen Teil der Verluste im Lockdown wettmachen, wie die Statistiken zeigen.

Appenzellerland und Bodensee zogen im Coronasommer viele Touristen aus der ganzen Schweiz an. Bild: Michel Canonica

Um knapp 40 Prozent brachen die Logiernächte Schweizweit bis im Oktober ein. Vor allem Geschäftsreisen und ausländische Gäste fehlten den Schweizer Hoteliers. Die Ostschweiz schnitt im Vergleich gut ab. Seit Anfang Jahr gingen die Logiernächte hier um nur 22 Prozent zurück.

Die Frühlingsmonate sind im Appenzellerland auch in normalen Jahren keine Hochsaison. Doch dieses Jahr blieben von den im letzten Jahr noch rund 16000 Logiernächten in beiden Halbkantonen noch etwas mehr als 2000. Mit den Lockerungen der Massnahmen nahmen aber die Logiernächte rasant zu. Vor allem Innerrhoden meldete Rekordzahlen: Die guten Monate im Sommer konnten dort die Verluste vom Frühling mehr als ausgleichen. Am Ende zählte man in Innerrhoden von Januar bis Oktober knapp 155000 Logiernächte, 9,3 Prozent über dem Vorjahr, In Ausserrhoden gelang es allerdings nicht, die Rückschläge vom Frühling aufzuholen. Mit 84000 zählte man rund 8000 Logiernächte weniger als 2019.

Das Heidiland begann das Jahr mit einer Wintersaison, die das Vorjahr übertraf - bis zum Lockdown. Die Ferienregion, die von Walensee und Pizol bis in die Bündner Herrschaft reicht, hätte zwar einiges an Landschaft und Bergwelt zu bieten. Die Logiernächte im St.Galler Teil der Region kamen aber im Sommer trotzdem nicht an das letzte Jahr heran - das dürfte auch mit den ausbleibenden internationalen Gästen zu tun haben, die das Grand Resort Bad Ragaz in die Region zieht. Mit rund 215000 Logiernächten lagen die Zahlen von Januar bis Oktober um ein Fünftel unter dem Vorjahr.

Vor allem das Bodenseeufer lockte ab Sommer zahlreiche Gäste aus der ganzen Schweiz. So freute sich Tourismusdirektor Rolf Müller bereits im Sommer über noch bessere Zahlen als im bereits sehr guten 2019. Die Erfolgsgeschichte setzte sich im September und Oktober fort. Die Verluste vom Frühling konnten aber auch die guten Sommermonate nicht aufholen. Zumal gerade Business-Hotels im Thurtal nicht vom Boom bei touristischen Anbietern profitieren konnten: 291000 Logiernächte resultierten bis im Oktober, 14 Prozent unter dem Vorjahr. Allerdings dürfte der Thurgau mehr Gäste angezogen haben, als die Zahlen vermuten lassen: Campingplätze werden nicht mitgezählt, und die sind im Kanton wichtig.

Dem Toggenburg grätschte Corona in die Ausläufer der Wintersaison. Von Juli bis September lagen die Logiernächte aber durchwegs über dem Vorjahr. Auch hier dürften die Zahlen der Hotellerie den tatsächlichen Erfolg der Region unterschätzen, nächtigen doch viele Touristen hier in Ferienwohnungen. 87000 Logiernächte zählten die Toggenburger Hoteliers bis im Oktober, rund 20000 unter dem Vorjahr. Nun steht ihnen eine wohl schwierige und turbulente Wintersaison bevor.

Kultur, Shopping und Grossveranstaltungen gehören zu den wichtigsten Gründen, weshalb Touristen in Städten Ferien machen. In den Jahren vor Corona legten die Städte regelmässig an Logiernächten zu. Die Pandemie strafte die städtischen Hoteliers nun doppelt: Die städtischen Attraktionen fielen weitgehend aus oder wurden gemieden, Die Verlegung des Geschäftslebens ins Homeoffice mit Videokonferenzen brachte den Geschäftstourismus auch im Sommer zum Erliegen. Darunter litt auch die Tourismusregion um die Stadt St.Gallen. Angesichts dessen und des Ausfalls von Veranstaltungen wie Olma oder Open Air scheint der Rückgang der Logiernächte um ein Drittel auf knapp 254000 noch ganz solide. Etwas geholfen hat der Stadt wohl die Nähe zu Alpstein und Bodensee.