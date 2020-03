Die nächste Generation bei Schützengarten: «Bier wird attraktiver»

Nachdem der langjährige Verwaltungsrat Peter Fehrlin altershalber per Ende des letzten Geschäftsjahres seinen Rücktritt erklärt hat, wählte die Generalversammlung der Brauerei Schützengarten AG einstimmig die beiden Aktionäre Thomas Kurer und Philipp Lämmlin in den Verwaltungsrat. Kurer (1987) ist als Leiter Forschungsprojekte am Institut für Politikwissenschaften der Universität Zürich tätig. Philipp Lämmlin (1969) ist Gründungspartner der Kommunikations- und Projektagentur Alltag Agentur GmbH in St.Gallen. Im Verwaltungsrat bleiben weiterhin Präsident Christoph Kurer und Vizepräsident Daniel Graf, sowie Heinz Heller und Christian Siebert. Auch an der operativen Spitze ergaben sich Veränderungen. Patrik Epple folgt als Finanzdirektor auf Josef Zweifel. Somit setzt sich die Geschäftsleitung aus Reto Preisig (Vorsitzender), Kurt Moor (Verkauf), Richard Reinart (Produktion) und Patrik Epple (Finanzen) zusammen. Zu Epples Nachfolger als Leiter Finanz- und Rechnungswesen wurde Fabian Strässle gewählt. Neue Leiterin des Personalwesen ist Jeannine Merten, neuer Leiter der Logistik in St. Gallen ist Ivo Frischknecht. (red)