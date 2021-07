DETAILHANDEL Die Migros spricht jetzt auch romanisch – erster Supermarkt im Engadin eröffnet – Coop ist um Längen voraus Seit langem hat die Migros Pläne gewälzt für einen Supermarkt im Engadin, jetzt ist er Tatsache. In Samedan ist der erste Laden eröffnet worden, und schon denkt man an einen zweiten in der Region. Konkurrent Coop ist allerdings schon um einiges weiter.

Der neue Supermarkt der Migros in Samedan, der erste im Engadin. Bild: Luca Franziscus

111 Supermärkte führte die Genossenschaft Migros Ostschweiz per Ende 2020. Davon sind elf in Graubünden angesiedelt: vier in Chur, zwei in Davos und je einer in Churwalden, Domat/Ems, Ilanz, Landquart und Thusis. Das Engadin aber war ein weisser Fleck.

Doch das ist passé. Am 1. Juli 2021 hat die Migros in Samedan im Oberengadin einen Supermarkt eröffnet, und das gleich auf einer Verkaufsfläche von 2500 Quadratmetern, auf der rund 50'000 Artikel feilgeboten werden.

Die Migros hatte gegen Widerstände zu kämpfen

Mit diesem Supermarkt samt Restaurant geht für die Migros laut eigenen Angaben «ein seit langem gehegter Wunsch in Erfüllung». In der Tat: Schon Mitte der 1970er-Jahre hatte die Migros begonnen, das Terrain zu erkunden. Doch lange erfolglos. Ein Projekt kam nie zustande, sei es aus logistischen oder Kostenüberlegungen oder deswegen, weil die Politik zwecks Heimatschutz für das lokale Gewerbe der Migros Steine in den Weg zu legen wusste.

Einmal verfügte die Migros in Samedan gar schon über einen Bauplatz, doch wegen Schwierigkeiten mit der Bewilligung für einen Neubau wurde er wieder verkauft. Nun aber, knapp drei Jahre nach Bekanntwerden des jüngsten Plans, hat es geklappt.

Rund 50 Millionen Franken investiert

Das Einkaufszentrum Porta Samedan. Bild: Martin Deuring

Der Migros-Supermarkt und das Restaurant finden sich unter dem Dach der Überbauung Porta Samedan, die zusammen mit der Pfister Immobilien AG des lokalen Unternehmers Urs Pfister realisiert wurde und in die nach früheren Angaben rund 50 Millionen Franken investiert wurden. Im Einkaufszentrum finden sich vier weitere Geschäfte, eine Tankstelle samt Shop und Bistro sowie eine Tiefgarage.

Geleitet wird die Migros in Samedan von Gjyzele Arifi, die ein 41-köpfiges Team führt. Davon stammen 32 Mitarbeitende aus der Region. Die Regale sind auch auf romanisch angeschrieben. Plant die Migros Ostschweiz im Engadin eine weitere Expansion? Sprecherin Silke Seichter sagt:

«Wir schauen uns nach einem zweiten Standort um, und zwar im Unterengadin.»

Der Verdacht, dass es sich dabei wohl nur um Scuol handeln kann, der einzigen grösseren Gemeinde im Unterengadin, wird von Seichter nicht dementiert. Zumal die Migros schon in Samedan auf einen «grossflächigen Standort» im Engadin gesetzt hat.

Im Laden in Samedan setzt die Migros auch auf regionale Engadiner-Produkte. Bild: Luca Franziscus

Belieferung mit Biogaslastwagen und mit der Bahn

Bei der Belieferung des Supermarkts und Restaurants in Samedan nutzt die Migros Ostschweiz den kombinierten Verkehr. Ein Biogaslastwagen fährt von der Betriebszentrale in Gossau zum Bahnhof Landquart, wo die Pritschen auf die Rhätische Bahn (RhB) verladen und entweder durch den Vereina-Tunnel oder via Albula nach Samedan transportiert werden. Die letzten Meter übernimmt ein lokaler Camionneur.

Laut Daniel Balmer, Leiter Transportlogistik der Migros Ostschweiz, spart die Kombination aus Bahn und Biogaslastwagen gegenüber einem Diesellastwagen 209 Tonnen CO 2 pro Jahr ein. Das entspreche einer CO 2 -Reduktion um 87 Prozent. Auf dem Dach der Porta Samedan ist zudem eine Fotovoltaikanlage mit einer Leistung von 290'000 kWh installiert.

Coop ist im Bündnerland generell und im Engadin speziell weitaus präsenter

Konkurrent Coop ist sowohl in Graubünden mit 33 Supermärkten als auch im Engadin mit deren acht ein schönes Stück weiter als die Migros. Markus Brunner, Sprecher der Coop-Verkaufsregion Ostschweiz-Ticino, sagt:

«Coop ist seit vielen Jahren im Engadin präsent.»

So feiere zum Beispiel der Supermarkt St.Moritz Bellevue dieses Jahr bereits sein 50-Jahr-Jubiläum. Weiter sagt Brunner über das Engadin:

«Alle acht Standorte haben für Coop einen hohen Stellenwert und werden kontinuierlich weiterentwickelt und modernisiert.»

Über Mitbewerber äussert sich Coop diplomatisch

Coop setzt für die Belieferung der Engadiner Filialen ebenfalls auf den kombinierten Verkehr. Als Mitte November 1999 der Vereina-Bahntunnel zwischen Klosters Selfranga und Sagliains im Unterengadin aufging, war Coop von Beginn weg an Bord. Wie sieht es heute aus? Brunner sagt:

«Wir transportieren die Ware hauptsächlich via Vereina ins Engadin. Ein kleiner Teil erfolgt über die Albula-Linie.»

Dank des Bahntransports könne Coop jährlich 6600 Lastwagen-Passfahrten einsparen. Das entspreche 663 Tonnen CO 2 .

Und was sagt Coop dazu, dass nun auch die Migros im Engadin aktiv geworden ist? Brunner äussert sich nur allgemein:

«Grundsätzlich erachten wir zusätzliche Einkaufsmöglichkeiten als Ergänzung zum bestehenden Angebot.»