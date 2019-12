«Die Kasse stresst Händler und Kunden» – Wie sinnvoll ist das kassenlose Geschäft? Viele Handelsunternehmen wollen die Kassen der Läden abschaffen. Ein HSG-Professor hat die unterschiedlichen Ansätze untersucht.

Nach dem Versuchsbetrieb am Zürcher HB soll die «Avec Box» bald auch schweizweit starten. Bild: Walter Bieri/Keystone

Das Schlangestehen an der Supermarktkasse sei für viele Kunden der Tiefpunkt des Einkaufserlebnisses, sagt Marcus Schögel, Professor für Marketing an der Uni St.Gallen. Weltweit versuchen viele Unternehmen deshalb, die Kasse gleich ganz abzuschaffen. Schögel hat die verschiedenen Modelle untersucht.

Warum eröffnen Unternehmen Läden ohne Kassen?

Marcus Schoegel: Weil die Kasse ein anstrengender Bereich ist. Er bedeutet Stress für den Händler, aber auch für den Kunden. Oft ist grosser Andrang, es entstehen Schlangen. In den Apple-Stores war der Stress so gross, dass die Angestellten kaum mehr dazu kamen, die eigentlichen Produkte zu verkaufen. So versuchte Apple, die Kasse abzuschaffen. Und wurde so zum Vorreiter der Idee.

Aber das kassenlose Geschäft ist doch für den Kunden anstrengend. Er übernimmt nicht nur die Arbeit des Kassiers, oft muss er erst noch Apps runterladen oder einchecken, bevor er den Laden betritt.

Das ist beim ersten Mal eine Hürde. Aber ist die App erst eingerichtet, wird das Einkaufen um einiges einfacher, und man spart viel Zeit. Dabei darf man nicht vergessen, dass viele kassenlose Geschäfte heute noch in der Versuchsphase stecken. Es wird noch einige Entwicklungsschritte geben, die den Prozess weiter vereinfachen.

Wo sind kassenlose Geschäfte schon verbreitet?

Pioniere sind die Apple-Stores. Amazon ist mit den Amazon Go! -Läden ein weiterer Vorreiter. Der Onlineriese eröffnet in den USA jeden Monat neue Läden. In der Schweiz führt Avec einen Versuchsbetrieb am Zürcher Hauptbahnhof durch. «Avec Box» hat keine Kasse und keine Personal. Und Migrolino plant kleine Läden, die zumindest in der Nacht ganz ohne Personal auskommen können.

Mit dem Self-Check-Out haben die Grossverteiler schon länger ein ähnliches Konzept eingeführt.

Das wird gerade bei Geschäften mit einem grossen Sortiment die Zukunft sein. Man bietet den Kunden die Wahl, wie sie zahlen möchten.

Prof. Dr. Marcus Schögel, Direktor des Instituts für Marketing an der Universität St.Gallen (IfM-HSG). PD

Wo machen kassenlose Läden überhaupt Sinn?

Vor allem dort, wo es schnell gehen muss und das Bezahlen die Leute nur aufhält, wo es oft Schlangen gibt. Shops an Bahnhöfen, Kioske oder Schnellrestaurants sind Beispiele. Auch bei McDonalds kann man ja bereits elektronisch bestellen und bezahlen. In diesem Bereich sind denn auch viele der laufenden und geplanten Läden ohne Kassen. Hinzu kommen Elektronik-Geschäfte.

Der kassenlose Kleiderladen ist also nicht in Sicht?

In den USA gibt es bereits einen Bekleidungsanbieter, der Jeans ohne Kasse verkauft. Die App rechnet die passende Grösse aus und rechnet gleich den Einkauf ab. Aber in Läden, die auf intensive Beratung setzen, ist das Bezahlen meist nicht so eine grosse Hürde für die Kunden. Die Abschaffung der Kasse bringt dort auch nicht so viele Vorteile.

Man könnte also Personal sparen?

Ob die Abschaffung der Kasse wirklich Personal einspart, ist eine offene Frage. Das Kassieren ist ja meistens nur eine Teilfunktion der Angestellten eines Geschäftes. Auch die Amazon Go!-Läden haben Personal. Sie füllen die Regale auf, sie helfen den Kunden, die gesuchten Waren zu finden, beantworten Fragen. Sie stehen einfach nicht mehr an der Kasse. Es führt eher zu einem Wandel des Berufs.

Amazon und Apple haben schon kassenlose Läden. In Asien ist es Alibaba. Warum sind gerade Computerriesen Vorreiter des Konzepts?

Es sind nicht nur sie. Mit Walmart in den USA oder Migrolino in der Schweiz sind es auch herkömmliche Detailhändler. Oft haben alle diese Unternehmen bereits Anknüpfungspunkte: Eigene Zahlungssysteme, Apps oder Vorteilskarten, die beim kassenlosen Einkauf eingesetzt werden können. Ein Unternehmen, das technologisch weit vorne ist, hat also Vorteile.

Verschiedene Ansätze weltweit Kassenlose Geschäfte sind bislang hauptsächlich in vier Branchen anzutreffen: Heimelektronik, Convenience-Shops, Lebensmittel und Merchandise. Noch zeichnet sich kein einheitliches Modell ab, wie die Studie des Instituts für Marketing der Universität St.Gallen feststellt. Oft ist es vor dem Einkauf nötig, eine App zu installieren, die das Einchecken erst möglich macht. Bei den 2017 lancierten Convenience-Läden von Amazon ermöglicht es die App zusammen mit der Technologie im Laden, dass der Kunde die gewählten Produkte nicht mehr extra einchecken muss. Das erkennt die App automatisch und rechnet sie auch direkt über die hinterlegte Kreditkarte ab. Ähnlich funktioniert der «Futuremart», den Alibaba 2018 am Hauptsitz in Hangzhou eröffnete. Es ist nicht der einzige Versuch des chinesischen Onlinehändlers mit kassenlosen Geschäften. Der niederländische Detailhändler Albert Heijn hat zwei Läden eröffnet, in denen die Kunden die Produkte mittels Antippen verbuchen können. In der Schweiz planen Avec und die Migros-Tochter Migrolino die Eröffnung von mehreren kassenlosen Shops, vor allem an Bahnhöfen. (ken)