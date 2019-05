Formula V ist nicht der erste Anbieter von Fahrsimulationen in der Schweiz. In der Zentralschweiz bietet Drift in Kerns simulierte Rennen in virtueller Realität an. Auch in Schenkon bietet Rennsimulator eine Vielzahl an Geräten mit unterschiedlichen Simulationen an.

In der Westschweiz verfügt Simulpro ebenfalls über verschiedene Arten von Simracing, wie die Rennen auch genannt werden. Und in Zürich ist mit der RacingFuel Academy, die auch schweizweit mehrere Turniere organisiert, ein weiterer grosser Vertreter der Branche vorhanden. Das Fahren in Simulationen ist für manche aber nicht nur blosses Hobby: Professionelle Simulationsfahrer, Simracer genannt, trainieren zu Hause und nehmen regelmässig an Turnieren teil.

Nur ein Nebenverdienst

Meist bleibt dies aber nur ein Nebenverdienst: Laut Philipp Schallenberg, Marketingspezialist bei RacingFuel und selbst ehemaliger Simracer, gibt es weltweit nur rund zehn Fahrer, die von ihren Turniersiegen leben können. Dies, obwohl dort dank Sponsoren wie Porsche, Visa oder Avia Summen im fünfstelligen Bereich gewonnen werden können. (fg)