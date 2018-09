Die Datenkrake Google wird 20

Google hat sich seit seiner Gründung vor 20 Jahren vom Weltverbesserer zur Datenkrake entwickelt. Der Konzern ist nicht nur Milliarden Dollar schwer, sondern verfügt auch über zig Milliarden Daten der Nutzer. Philipp Bürkler

Da war das Team noch überschaubar: Undatiertes Foto der Google-Mitarbeiter von 1998, dem Jahr der Firmengründung. (EPA, Palo Alto, Kalifornien)

Im August 1998 sitzen die beiden 25-jährigen Stanford-Informatikstudenten Larry Page und Sergey Brin in einer Garage im kalifornischen Menlo Park. Mit ihnen am Tisch sitzt der bayerische Investor Andreas von Bechtolsheim, der im Silicon Valley einige Jahre zuvor mit Sun Microsystems, einem Computerhersteller, ein Vermögen verdient hat. Page und Brin zeigen Bechtolsheim auf ihrem Computer, woran sie seit knapp drei Jahren arbeiten. Sie nennen ihr Projekt Google und erklären dem Investor, dass sie damit das gesamte Internet nach relevanten Informationen durchsuchen könnten. Suchmaschinen gab es damals schon mehrere. Altavista, Yahoo oder Excite. Diese Seiten waren jedoch sehr unübersichtlich dargestellt. Das Suchfeld ging neben Wetter, Nachrichten und Börsentipps unter. Google war von Beginn an eine aufgeräumte und übersichtliche Seite. Ausserdem verfügten Page und Brin über einen viel ausgefeilteren Suchalgorithmus als ihre Konkurrenten.

US-Senat lässt Google antraben Ausgerechnet zu Beginn des dritten Lebensjahrzehnts wird Google vorgeführt. Zwar soll sich die heutige Anhörung im Geheimdienstausschuss des US-Senats vornehmlich um die Frage drehen, ob führende Tech-Unternehmen ausreichend Vorkehrungen getroffen haben, damit ausländische Akteure nicht erneut den Ausgang von US-Wahlen mittels Falschinformationen beeinflussen können – so wie dies 2016 der Fall war. Weil Google sich aber (bis zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe) weigerte, im Gegensatz zu Twitter und Facebook, einen hochrangigen Vertreter an das Hearing zu entsenden, wird sich der Suchdienst Kritik von Demokraten wie Republikanern anhören müssen. «Es spricht Bände, dass Google nicht Teil dieser Debatte sein will», sagte der Demokrat Mark Warner der Fachzeitschrift «Wired». Republikaner wiederum werden ihren Fokus auf die angebliche politische Voreingenommenheit richten, unter der konservative Stimmen auf den führenden Internet-Plattformen leiden. (rrw)

Mit dem Page-Rank war es möglich, Suchergebnisse aufgrund der Anzahl von auf sie verlinkten Seiten der Wichtigkeit nach zu ordnen. Bechtolsheim hat bei seinem Besuch nicht viel Zeit, sein nächster Termin wartet. Bereits nach zehn Minuten unterbricht die Silicon-Valley-Legende die beiden Studenten und stellt ihnen einen Check über 100 000 Dollar aus. Wenige Tage später gründen die beiden mit dem Geld das Unternehmen Google. Bechtolsheim bezeichnet sein Investment heute als «die beste Idee aller Zeiten». Ihm und anderen Investoren war es allerdings etwas mulmig zu Mute. Als «Parental Advisor», quasi als Erwachsenenaufsicht, wurde 2001 der erfahrene Manager Eric Schmidt zu Google geholt.

Vom Idealismus zum Milliardenkonzern

Google ist vor 20 Jahren mit dem Versprechen angetreten, der Menschheit das ganze Wissen bereitzustellen und dabei nichts Böses zu tun. «Don’t be evil», lautete das Motto, das der Konzern übrigens vergangenen Frühling still und heimlich verschwinden liess. Gutes tun für die Welt sei der typische Silicon-Valley-Impetus, sagt Viktor Györffy, Rechtsanwalt und Mitglied der gemeinnützigen Organisation Digitale Gesellschaft Schweiz. «Gleichzeitig steht dann aber das Geldverdienen im Mittelpunkt und nicht der Idealismus.» Clever war auch die Idee, neben den Suchergebnissen Werbung zu schalten. Werbekunden müssen nur zahlen, wenn ihre Werbung angeklickt wird, einen Betrag von einigen Rappen. Bei einer Firma in der Grösse von Google, mit Millionen Werbekunden, kommen da schnell Milliarden zusammen. Google ist nicht alleine: Auch Facebook oder Apple gehören zu diesen Megafirmen. «Wir erleben die grösste Konzentration von Finanzkapital aller Zeiten», sagt Scott Galloway, Marketingprofessor an der New Yorker Universität Stern. Dank dem Anzeigengeschäft, hat sich der Technologieriese aus dem kalifornischen Mountain View in den vergangenen Jahren immer mehr in die Breite entwickelt. Google forscht heute an selbstfahrenden Autos, künstlicher Intelligenz oder versucht, den menschlichen Alterungsprozess zu stoppen. Möglich ist dies vor allem dank den Unmengen an Daten, welche Google über ihre Nutzer verfügt. Standorte, Profildaten, Browserverläufe, Suchhistorie, genutzte Geräte oder Gesprächsverläufe in Gmail und so weiter. «Google sammelt sehr konsequent Daten und verknüpft diese auch konsequent auf seinen einzelnen Plattformen», so Györffy. Viele sehen in Google deshalb vor allem eine Datenkrake. «Da immer mehr Menschen die Google-Dienste nutzen, spiegelt sich unser eigenes Leben auch immer mehr im digitalen Raum», so Györffy. Je genauer Google seine Kunden kennt, desto genauer und teurer kann das Unternehmen Werbung verkaufen.

In der EU versuchen Kartellbehörden und Politiker seit längerem, Google zu zerschlagen. Erst im Juli hat die EU-Kommission Google mit einer Busse von 4,34 Milliarden Dollar bestraft. Es geht um den Missbrauch der Marktmacht von Google mit seinem Smartphone-Betriebssystem Android. Ob das Unternehmen die Busse jemals bezahlen wird, ist fraglich. Unklar bleibt auch, wie viel Google über uns weiss. Weder der genaue Suchalgorithmus, der bestimmt, welche Informationen wir angezeigt erhalten, noch die gespeicherten Daten sind offengelegt.