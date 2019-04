Auto AG bündelt Nutzfahrzeug-Sparte Die Auto AG Group stellt sich neu auf. Die Nutzfahrzeug-Gesellschaften werden zur neuen Firma «Auto AG Truck» fusioniert. Für den Standort Rothenburg ändert dies nichts. Raphael Bühlmann

Robert Meyer, Mitglied des Verwaltungsrates der Auto AG Group am Firmensitz in Rothenburg. (Bild: Pius Amrein)

Die Auto AG Group hat verschiedene Anpassungen in der Unternehmensorganisation vorgenommen. Wie die Rothenburger Transportfirma gestern in einer Medienmitteilung schreibt, sollen alle acht Nutzfahrzeug-Gesellschaften in die neue Firma «Auto AG Truck» fusioniert. Diese neue Gesellschaft wird eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Auto AG Holding. Marc Ziegler, CEO der Auto AG Group, erklärt auf Anfrage, dass daraus keine personellen Veränderungen hervorgingen. Die Personal- und Buchhaltungsabteilung für die Sparte Nutzfahrzeuge seien bereits heute in Rothenburg. Der Zusammenschluss sei in erster Linie von juristischer Relevanz, so Ziegler.

«Die Auto AG Truck ist die national grösste Iveco- und Fiat Professional-Nutzfahrzeug-Dienstleisterin mit über 1700 verkauften Nutzfahrzeugen pro Jahr», schreibt die Auto AG in der Mitteilung weiter. Im Frühling 2017 bündelten die beiden Firmen Auto AG Group und Nater AG Nutzfahrzeuge mit einem gemeinsamen Angebot ihre Kräfte, jedoch nach wie vor mit eigenständiger rechtlicher Firmierung am Markt auf. Laut Mitteilung habe sich dieser Schulterschluss in allen Bereichen als voller Erfolg erwiesen. «Die neue firmenübergreifende Organisation mit rund 400 Mitarbeitenden verleiht den Firmen die Grösse und Schlagkraft, um in einem dynamischen Nutzfahrzeug Umfeld eine wegweisende Rolle einzunehmen», heisst es weiter.