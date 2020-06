DialogWorld und MS Direct bündeln Kräfte und wollen gemeinsame Marktposition ausbauen Die beiden langjährigen Anbieter von Customer Services MS Direct AG und DialogWorld AG aus der Ostschweiz führen ihre Aktivitäten ab Juli gemeinsam fort. Die Verhandlungen für den Zusammenschluss dauerten mehr als ein halbes Jahr.

Die MS Direct schliesst sich mit Dialog World zusammen.

Benjamin Manser

(pd/red) Aus der MS Direct AG mit Standorten in St.Gallen, Dübendorf und Muttenz und der St.Galler DialogWorld AG entsteht neu die DialogWorld AG – part of MS Direct Group. Das halten die beiden Unternehmen in einer Medienmitteilung fest.

Büros an der Fürstenlandstrasse

Die neu gegründete Firma erbringt Dienstleistungen mit 344 Mitarbeitern an den vier bestehenden Standorten. Pro Jahr wird für mehr als fünf Millionen Kundenanliegen die passende Lösung gefunden. Die beiden St.Galler Büros werden in den bestehenden Räumlichkeiten der MS Direct AG an der Fürstenlandstrasse, welche im letzten Jahr umfassend renoviert und mit moderner Arbeitsinfrastruktur ausgestattet wurden, zusammengeführt. Da beide Unternehmen dem GAV angeschlossen sind, ändern sich die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeitenden nicht. Die DialogWorld AG arbeitet künftig als eigenständiges Unternehmen, wobei die MS Direct Group als substanzielle Aktionärin vertreten bleibt.

Marktposition ausbauen

Ziel ist es gemäss Mitteilung, die gemeinsame Marktposition auszubauen, in Technologien zu investieren und Synergien zu nutzen, um damit die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu steigern. Dazu gehört auch die gemeinsame Nutzung von Geschäftsbereichen wie Finanzen, Marketing, IT und HR in einem Corporate Service Center unter dem Dach der MS Direct Group. Die Familien-Holding bietet Dienstleistungen zur Gestaltung der Customer Experience entlang der Customer Journey in den vier Geschäftsfeldern Customer Services, Fulfillment Solutions, Direct Marketing und Datamanagement & Campaigning und beschäftigt insgesamt mehr als 1000 Mitarbeiter bei einem jährlichen Umsatz von 100 Millionen Franken.

Zwei Branchenexperten

Mit Daniel Mally und Jürg Hüppi bleiben der neuen DialogWorld AG zwei Branchenexperten erhalten. Daniel Mally (57 Jahre) war nach seinem Maschinenbauingenieur-Studium an der Fachhochschule Winterthur, an welches er später einen Executive MBA der Universität St.Gallen anschloss, in verschiedenen Management Positionen bei Sulzer, u.a. als Geschäftsführer der Sulzer Chemtech in Holland, tätig. Später leitete er den Verkauf Grosskunden bei der Swisscom bis er 2006 als Teilhaber und CEO der heutigen Webhelp Schweiz AG in die Contact Center Branche einstieg. Im April 2019 übernahm er die Aktienmehrheit der DialogWorld AG.

Jürg Hüppi (52 Jahre) sammelte mehrjährige Erfahrung in Führungspositionen im Marketing und Vertrieb in den Bereichen Investitionsgüter, Dienstleistungen und Retail. Seine technische Grundausbildung rundete er mit dem Abschluss als eig. dipl. Marketingleiter ab. In den letzten 13 Jahren führte er die DialogWorld AG und baute insbesondere die Services rund um Loyalty und Retention aus.