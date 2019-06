Deutsche Bank soll 50 Milliarden schwere «Bad Bank» planen Laut Insidern bereitet das grösste deutsche Geldinstitut den Ausstieg aus dem US-Aktien- und Zinshandelsgeschäft vor. Livio Brandenberg

Christian Sewing, CEO der Deutschen Bank, während der Hauptversammlung Ende Mai in Frankfurt. (Bild: Thorsten Wagner/EPA, Frankfurt am Main, 23. Mai 2019)

Die Deutsche Bank plant – oder prüft zumindest – im Zuge ihrer Umstrukturierung offenbar die Einrichtung einer «Bad Bank». Wie die «Financial Times» unter Berufung auf mit dem Vorhaben vertraute Personen berichtet, sollen in diese Einheit risikogewichtete Aktiva in der Höhe von bis zu 50 Milliarden Euro ausgelagert werden. Über die angedachte «Bad Bank» sollen demnach vor allem langfristige Derivate, etwa Zinstausch-Produkte (sogenannte Swaps), abgewickelt werden.

Der Plan ist Teil einer Überarbeitung des Handelsgeschäfts der Deutschen Bank: Wie eine mit der Sache vertraute Person dem Wirtschaftsnachrichtenportal Bloomberg sagt, sei das Ziel, das Aktien- und Zinshandelsgeschäft ausserhalb Europas – namentlich in den USA – deutlich zu verkleinern oder sogar komplett aufzugeben. Die neue Einheit würde dann für den Ausstieg genutzt. Dagegen solle das besser laufende Rentenhandelsgeschäft beibehalten werden, in dem die Deutsche Bank zu den fünf grössten Instituten der Welt gehört, ebenso wie das Devisenhandelsgeschäft. Die definitive Entscheidung stehe allerdings noch aus, Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing wolle den Plan bei der Bekanntgabe der Halbjahresergebnisse Ende Juli vorstellen.

Die Deutsche Bank hat bis am Montagmittag noch keine Anfragen von Medien in dieser Angelegenheit beantwortet. In einer Stellungnahme habe die Bank lediglich auf Erläuterungen von der Hauptversammlung im Mai verwiesen, wonach der Konzernumbau beschleunigt werden solle, um die Profitabilität nachhaltig zu verbessern, schrieb Reuters. Man werde bei Bedarf darüber informieren.

Eine «Bad Bank», auch Abwicklungsbank oder Auffangbank, ist ein speziell gegründetes Kreditinstitut, welches der «Mutter»-Bank aus dem Gesamtportfolio die notleidenden Kredite oder abzuwickelnden Derivate und Zertifikate abkauft. Auf das «Bad Bank»-Konzept wurde im Zuge der Finanzkrise vor gut zehn Jahren unter anderem von Deutschland und den USA zurückgegriffen.